Ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна 18 грудня

Пшениця. Фото: Unsplash

На українському ринку зерна знову змінюються ціни на пшеницю. Зараз на коливання впливають безпосередньо аграрії, які продовжують притримувати запаси зерна.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що впливає на вартість пшениці у грудні 2024 року.

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Як розповіли аналітики виданню "АПК-Інформ", закупівельні ціни на пшеницю підвищилися з огляду на нестачу пропозицій зернової продукції на внутрішньому ринку.

"Аграрії неохоче розпродують якісну пшеницю, пропонуючи натомість фуражну пшеницю та зерно 3 класу", — йдеться у повідомленні.

Водночас продажі пшениці 2 класу з початком нового тижня майже не фіксувалися. Але через складнощі з реалізацією борошна багато продавців відмовилися від подальшого перегляду цінової політики. Повпливали на це і трейдери, які різко знизили свою зацікавленість щодо пшениці.

Скільки коштує тонна зерна станом на 18 грудня

Як свідчать дані профільного порталу Tripoli.land, ціни на пшеницю в Україні з 10 грудня зросли на 65 грн за тонну. Так, 10 числа культура торгувалася по 8 577 грн/т, а вже 17 грудня вартість зросла до 8 642 грн/т.

Станом на 18 грудня одна тонна пшениці продовжує коштувати 8 642 грн.

В Україні у грудні 2024 суттєво зменшився експорт зерна

За даними Міністерства аграрної політики, з України за кордон у грудні поточного року експортували 1,1 млн т. Цього ж місяця, але у 2023 році, рівень експорту був на 61% вищим. Станом на 16 грудня аграрії експортували:

пшениці — 231 тис. т (на 74% менше за тогорічний обсяг);

кукурудзи — 875 тис. т, (на 57% менше);

ячменю — 37 тис. т (на 48% менше).

Раніше ми розповідали, що українська влада запропонувала організувати поставки зерна в Сирію. Однак наразі точно невідомо, чи пристануть на цю пропозицію в новообраному уряду країни.

Також нагадаємо, що одна із зернових культур невпинно дорожчає наприкінці 2024 року. Усе через високий попит з боку покупців.