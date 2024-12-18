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Ціни на пшеницю знову оновилися — чи вигідно продавати зараз

18 грудня 2024 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна 18 грудня
Пшениця. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На українському ринку зерна знову змінюються ціни на пшеницю. Зараз на коливання впливають безпосередньо аграрії, які продовжують притримувати запаси зерна.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що впливає на вартість пшениці у грудні 2024 року. 

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Як розповіли аналітики виданню "АПК-Інформ", закупівельні ціни на пшеницю підвищилися з огляду на нестачу пропозицій зернової продукції на внутрішньому ринку. 

"Аграрії неохоче розпродують якісну пшеницю, пропонуючи натомість фуражну пшеницю та зерно 3 класу", — йдеться у повідомленні. 

Водночас продажі пшениці 2 класу з початком нового тижня майже не фіксувалися. Але через складнощі з реалізацією борошна багато продавців відмовилися від подальшого перегляду цінової політики. Повпливали на це і трейдери, які різко знизили свою зацікавленість щодо пшениці.

Скільки коштує тонна зерна станом на 18 грудня 

Як свідчать дані профільного порталу Tripoli.land, ціни на пшеницю в Україні з 10 грудня зросли на 65 грн за тонну. Так, 10 числа культура торгувалася по 8 577 грн/т, а вже 17 грудня вартість зросла до 8 642 грн/т.

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Станом на 18 грудня одна тонна пшениці продовжує коштувати 8 642 грн.

В Україні у грудні 2024 суттєво зменшився експорт зерна

За даними Міністерства аграрної політики, з України за кордон у грудні поточного року експортували 1,1 млн т. Цього ж місяця, але у 2023 році, рівень експорту був на 61% вищим. Станом на 16 грудня аграрії експортували: 

  • пшениці — 231 тис. т (на 74% менше за тогорічний обсяг); 
  • кукурудзи — 875 тис. т, (на 57% менше); 
  • ячменю — 37 тис. т (на 48% менше).

Раніше ми розповідали, що українська влада запропонувала організувати поставки зерна в Сирію. Однак наразі точно невідомо, чи пристануть на цю пропозицію в новообраному уряду країни. 

Також нагадаємо, що одна із зернових культур невпинно дорожчає наприкінці 2024 року. Усе через високий попит з боку покупців.

сільське господарство ціни в Україні зерно ціни аграрії

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