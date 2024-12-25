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Цены на ячмень на Рождество — сколько стоит тонна зерна в декабре

25 декабря 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 декабря 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине постепенно растут цены на ячмень. На рынке этой зерновой культуры на прошлой неделе сохранялась тенденция роста цен. Объем предложений продолжал снижаться, в то время как спрос со стороны как внутренних потребителей, так и экспортно-ориентированных компаний оставался на высоком уровне. Дополнительную поддержку цен оказывала аналогичная динамика на экспортных рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 25 декабря 2024 года.

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По состоянию на 25 декабря средняя цена на ячмень в Украине составляет 8 097 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 декабря 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 25 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на ячмень в основном росли. Так, во вторник, 17 декабря, средняя цена тонны ячменя составила 8 023 грн. Это было самым низким показателем за 7 дней. В пятницу, 20 декабря, стоимость этой зерновой культуры выросла до недельного максимума — 8 098 грн за тонну. Такие цены на ячмень продержались до вторника, 24 декабря. В этот день его стоимость упала до 8097 грн за тонну.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 декабря 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Правительство Турции официально объявило о запрете импорта твердой пшеницы в страну, которое будет действовать до 31 мая 2025 года. Это решение может повлиять на мировой рынок пшеницы и коснуться украинских экспортеров.

В то же время турецкие власти сообщили об увеличении квоты на импорт мягкой пшеницы, повысив ее с 15% до 25%. Напомним, что 3 октября 2024 года Турция частично смягчила запрет на импорт пшеницы, позволив мукомольным предприятиям ввозить до 15% необходимого объема пшеницы, при этом 85% сырья обязаны закупать Турецкий комитет по зерновым.

Также в Украине продолжают расти цены на кукурузу. По словам экспертов, спрос на аграрном рынке ЕС остается стабильным, хотя покупательская активность снижается из-за новогодних праздников и отпускного сезона.

А вот подсолнечник теряет в цене. Украинские заводы уменьшают закупочные цены на подсолнечник и подсолнечное масло из-за снижения экспортных цен на продукцию в декабре.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии ячмень

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07:23 В ОТГ "Луганск" отчитались о ситуации в Торецке

07:21 Пособие на погребение погибшего воина — какие нужны документы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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