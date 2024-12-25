Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 декабря 2024 года

Цены на ячмень на Рождество — сколько стоит тонна зерна в декабре
В Украине постепенно растут цены на ячмень. На рынке этой зерновой культуры на прошлой неделе сохранялась тенденция роста цен. Объем предложений продолжал снижаться, в то время как спрос со стороны как внутренних потребителей, так и экспортно-ориентированных компаний оставался на высоком уровне. Дополнительную поддержку цен оказывала аналогичная динамика на экспортных рынках.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 25 декабря 2024 года.
По состоянию на 25 декабря средняя цена на ячмень в Украине составляет 8 097 грн за тонну вместе с НДС.
Какая ситуация в аграрном секторе Украины
Правительство Турции официально объявило о запрете импорта твердой пшеницы в страну, которое будет действовать до 31 мая 2025 года. Это решение может повлиять на мировой рынок пшеницы и коснуться украинских экспортеров.
В то же время турецкие власти сообщили об увеличении квоты на импорт мягкой пшеницы, повысив ее с 15% до 25%. Напомним, что 3 октября 2024 года Турция частично смягчила запрет на импорт пшеницы, позволив мукомольным предприятиям ввозить до 15% необходимого объема пшеницы, при этом 85% сырья обязаны закупать Турецкий комитет по зерновым.
Также в Украине продолжают расти цены на кукурузу. По словам экспертов, спрос на аграрном рынке ЕС остается стабильным, хотя покупательская активность снижается из-за новогодних праздников и отпускного сезона.
А вот подсолнечник теряет в цене. Украинские заводы уменьшают закупочные цены на подсолнечник и подсолнечное масло из-за снижения экспортных цен на продукцию в декабре.
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