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Ціни на ячмінь на Різдво — яка вартість тонни зерна у грудні

25 грудня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 25 грудня 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні поступово зростають ціни на ячмінь. На ринку цієї зернової культури минулого тижня зберігалася тенденція до зростання цін. Обсяг пропозицій продовжував знижуватися, тоді як попит із боку як внутрішніх споживачів, так і експортно-орієнтованих компаній залишався високому рівні. Додаткову підтримку цін надавала аналогічна динаміка на експортних ринках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 25 грудня 2024 року.

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Станом на 25 грудня середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 097 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 25 грудня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 25 грудня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціни на ячмінь переважно зростали. Так, у вівторок, 17 грудня, середня ціна тонни ячменю становила 8 023 грн. Це було найнижчим показником за 7 днів. У п'ятницю, 20 грудня, вартість цієї зернової культури зросла до свого тижневого максимуму — 8 098 грн за тонну.  Такі ціни на ячмінь протрималась до вівторка, 24 грудня. В цей день його вартість впала до 8 097 грн за тонну.

Ціни на зернові в Україні станом на 25 грудня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Уряд Туреччини офіційно оголосив про заборону імпорту твердої пшениці в країну, яка діятиме до 31 травня 2025 року. Це рішення може вплинути на світовий ринок пшениці й торкнутися українських експортерів.

Водночас турецька влада повідомила про збільшення квоти на імпорт м'якої пшениці, підвищивши її з 15% до 25%. Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року Туреччина частково пом'якшила заборону на імпорт пшениці, дозволивши борошномельним підприємствам ввозити до 15% від необхідного обсягу пшениці, при цьому 85% сировини зобов'язані закуповувати Турецький комітет із зернових.

Також в Україні продовжують рости ціни на кукурудзу. За словами експертів, попит на аграрному ринку ЄС залишається стабільним, хоча купівельна активність знижується через новорічні свята та відпускний сезон.

А ось соняшник втрачає у ціні. Українські заводи зменшують закупівельні ціни на соняшник та соняшникову олію через зниження експортних цін на продукцію у грудні.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії ячмінь

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