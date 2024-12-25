Ціни на зернові в Україні станом на 25 грудня 2024 року

Ціни на ячмінь на Різдво — яка вартість тонни зерна у грудні
В Україні поступово зростають ціни на ячмінь. На ринку цієї зернової культури минулого тижня зберігалася тенденція до зростання цін. Обсяг пропозицій продовжував знижуватися, тоді як попит із боку як внутрішніх споживачів, так і експортно-орієнтованих компаній залишався високому рівні. Додаткову підтримку цін надавала аналогічна динаміка на експортних ринках.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 25 грудня 2024 року.
Станом на 25 грудня середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 097 грн за тонну разом з ПДВ.
Яка ситуація в аграрному секторі України
Уряд Туреччини офіційно оголосив про заборону імпорту твердої пшениці в країну, яка діятиме до 31 травня 2025 року. Це рішення може вплинути на світовий ринок пшениці й торкнутися українських експортерів.
Водночас турецька влада повідомила про збільшення квоти на імпорт м'якої пшениці, підвищивши її з 15% до 25%. Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року Туреччина частково пом'якшила заборону на імпорт пшениці, дозволивши борошномельним підприємствам ввозити до 15% від необхідного обсягу пшениці, при цьому 85% сировини зобов'язані закуповувати Турецький комітет із зернових.
Також в Україні продовжують рости ціни на кукурудзу. За словами експертів, попит на аграрному ринку ЄС залишається стабільним, хоча купівельна активність знижується через новорічні свята та відпускний сезон.
А ось соняшник втрачає у ціні. Українські заводи зменшують закупівельні ціни на соняшник та соняшникову олію через зниження експортних цін на продукцію у грудні.
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