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Цены на сою стремительно растут — стоимость зерновых в декабре

26 декабря 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 декабря 2024 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

После довольно продолжительного падения, в Украине снова начали расти цены на сою. По словам аналитиков рынка, первоначально увеличение поставок сои из Южной Америки в Европейский Союз и разрешение Пакистана на импорт ГМО сои привели к падению спроса на украинскую зерновую культуру. Однако позже цены выросли из-за увеличения спроса со стороны перерабатывающих предприятий и придерживания аграриями сырья.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 26 декабря 2024 года.

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По состоянию на 26 декабря средняя цена на сою в Украине составляет 17 759 грн за тонну вместе с НДС.

Анализ цен на сою в Украине по состоянию на 26 декабря 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 26 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние 7 дней цены на сою в Украине были нестабильными. Почти всю неделю стоимость тонны этой зерновой культуры падала, но за последний день резко возросла. Так, в среду, 18 декабря, цена сои была равна 17 826 грн за тонну, что составляло недельный максимум. В течение 6 дней цена на этот вид зерновых падала и достигла своего минимального значения (16 695 грн) за неделю во вторник, 24 декабря. Впрочем, в среду, 25 декабря, стоимость сои стремительно выросла до 17 759 грн за тонну. Такая цена этого вида зерновых зафиксирована и сегодня.

Стоимость зерновых в декабре
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины представило оптимистичные прогнозы по экспорту зерновых и масличных культур на 2024/25 маркетинговый год. Так, экспорт должен составить 46,9 млн. тонн.

На декабрь 2024 прогнозируемый объем экспорта зерновых культур составляет 40,3 млн тонн, что составляет 66,7% от общего предложения. Экспорт масличных культур ожидается на уровне 6,6 млн. тонн.

Планируется экспортировать 16,2 млн. тонн пшеницы, 2,9 млн. тонн ячменя и 20,5 млн. тонн кукурузы. Экспорт других зерновых и зернобобовых культур прогнозируется на уровне около 0,7 млн. тонн.

Что касается масличных культур, то экспорт соевых бобов планируется на уровне 3,7 млн. тонн, а семена рапса — 2,9 млн. тонн. Почти все семена подсолнечника, а именно 99,5% от общего предложения, будут переработаны на внутреннем рынке. Ожидается, что объем переработки составит 10,9 млн. тонн, а производство подсолнечного масла достигнет 4,9 млн. тонн.

Цены на ячмень в Украине постепенно растут. На прошлой неделе на рынке этой зерновой культуры наблюдалась устоявшаяся тенденция к росту цен.

Цены на кукурузу в Украине тоже растут. Эксперты отмечают, что спрос на аграрном рынке ЕС остается стабильным, несмотря на снижение покупательной активности из-за новогодних праздников и отпускного сезона.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии соя

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07:15 Google забанила блокировщик рекламы uBlock Origin — чем заменить

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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