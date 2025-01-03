Рентабельность в 60% — самая прибыльная сельхозкультура в Украине

Фермеры собирают урожай зерновых. Фото: УНИАН

В 2024 году рентабельность рапса была на уровне 60%. Это самый лучший показатель среди всех видов сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Национальный научный центр "Института аграрной экономики".

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Отмечается, что в прошлом году наиболее рентабельными на рынке зерна в Украине в целом были именно масличные культуры. Кроме рапса, это:

соя — рентабельность до 40%;

подсолнечник — до 30%.

В то же время, нерентабельно было заниматься выращиванием кукурузы. Этот показатель снизился на 11%. А вот рентабельность масличных культур возросла в связи с:

подорожанием сельхозсырья;

восстановлением экспортной активности;

снижением стоимости логистики по сравнению с 2023 годом.

Благодаря этим изменениям подсолнечник, например, подорожал сразу на 158%.

В то же время ученые прогнозируют, что маржинальность растениеводства в ближайшие два-три года снизится, так что фермерам придется сократить операционные затраты и найти нетрадиционные пути повышения эффективности производства.

Между тем, закупочные цены на рапс в Украине постоянно меняются, однако это не мешает этой культуре быть достаточно востребованной на рынке. Так, по состоянию на 3 января рапс подешевел и стоит 22 022 грн за тонну, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

Максимальная же цена была в конце 2024 года — 26 декабря стоимость тонны составляла 22 069 грн.

Напомним, что с 1 января для агропромышленников подорожало горючее. В частности, акциз на дизель вырос вдвое.

Также отметим, что на рынке зерна фиксируется рост цен на ячмень. Все благодаря сокращению предложений зерна и достаточно активному спросу со стороны покупателей.