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Ячмінь знов почав дорожчати — які ціни на зернові на Новий рік

1 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 1 січня 2025 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Після невеликого падіння ціни на ячмінь в Україні знову почали зростати. Як зазначають експерти ринку, підтримку цінам продовжують надавати скорочення пропозицій зерна та досить активний попит покупців.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 1 січня 2025 року.

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Станом на 1 січня 2025 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 090 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 1 січня 2025 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 1 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на ячмінь незначно впали. Так, у вівторок, 24 грудня, середня ціна тонни ячменю становила 8 097 грн. У п'ятницю, 27 січня, вартість цієї агрокультури сягнула свого найвищого показника за 7 днів — 8 107 грн. Втім, вже у неділю, 29 грудня, вартість цієї зернової культури впала до свого тижневого мінімуму — 8 071 грн за тонну. Такі ціни на ячмінь протрималися до вівторка, 31 грудня. Цього дня його вартість зросла до 8 090 грн за тонну.

 

Ціни на зернові в Україні станом на 1 січня 2025 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

У 2024 році Україна експортувала 200 тонн груш. Хоча обсяг поки що невеликий, це важливий крок у розвитку українського експорту цього фрукту, зазначив аналітик плодоовочевого ринку проєкту EastFruit Євген Кузін.

"Груша завжди залишалася молодшою сестрою яблука, але останні інвестиції в грушеві сади дають про себе знати, і Україна знижує імпорт груш", — додав експерт.

При цьому українську грушу вже почали постачати до таких країн, як Греція, Румунія та Грузія. Крім того, вона успішно обіймає позиції на внутрішньому ринку. Завдяки цьому весняний імпорт груш, який раніше щороку демонстрував значне зростання, цього року залишився стабільним.

Також Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Допомога була надана в рамках гуманітарної програми "Зерно з України".

Крім того, в Україні наразі нестабільні ціни на кукурудзу. За останній тиждень її вартість і зростала, і падала. Хоча загалом ця зернова культура зросла в ціні.

 

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії ячмінь

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