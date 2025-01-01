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Ячмень снова начал дорожать — какие цены на зерновые на Новый год

1 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 1 января 2025 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

После небольшого падения цены на ячмень в Украине снова начали расти. Как отмечают эксперты рынка, поддержку ценам продолжают оказывать сокращение предложений зерна и достаточно активный спрос покупателей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 января 2025 года.

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По состоянию на 1 января 2025 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 8 090 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 1 января 2025 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 1 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на ячмень незначительно упали. Так, во вторник, 24 декабря, средняя цена тонны ячменя составила 8 097 грн. В пятницу, 27 января, стоимость этой агрокультуры достигла своего наивысшего показателя за 7 дней — 8 107 грн. Впрочем, уже в воскресенье, 29 декабря, стоимость этой зерновой культуры упала до недельного минимума — 8 071 грн за тонну. Такие цены на ячмень продержались до вторника, 31 декабря. В этот день его стоимость выросла до 8 090 грн за тонну.

Цены на зерновые в Украине на 1 января 2025 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

В 2024 году Украина экспортировала 200 тонн груш. Хотя объем пока небольшой, это важный шаг в развитии украинского экспорта этого фрукта, отметил аналитик плодоовощного рынка проекта EastFruit Евгений Кузин.

"Груша всегда оставалась младшей сестрой яблока, но последние инвестиции в грушевые сады дают о себе знать, и Украина снижает импорт груш", — добавил эксперт.

При этом украинскую грушу уже начали поставлять в такие страны, как Греция, Румыния и Грузия. Не считая того, она удачно занимает позиции на внутреннем рынке. Благодаря этому весенний импорт груш, ранее ежегодно демонстрировавший значительный рост, в этом году остался стабильным.

Также Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки. Помощь была оказана в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины".

Кроме того, в Украине пока нестабильны цены на кукурузу. За последнюю неделю ее стоимость и росла, и падала. Хотя в целом эта зерновая культура выросла в цене.

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07:23 День рождения Степана Бандеры — что мы знаем о проводнике ОУН

07:16 В Киеве раздались взрывы

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07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

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07:01 Почему клиенты государственного ПриватБанка иногда платят дважды

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