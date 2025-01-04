Цены на ячмень 4 января — за сколько продают тонну зерна

Зернохранилище, в котором хранится зерно. Фото: УНИАН

Цены на ячмень в Украине могут повышаться или снижаться под влиянием многих факторов. Например, в конце декабря 2024 года и в начале января 2025-го цены на ячмень оставались практически без изменений в связи с рождественско-новогодними праздниками.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие средние цены на ячмень по состоянию на 4 января 2025 года.

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На агрорынке на эту культуру в начале года сохраняется высокий спрос. Как рассказали аналитики изданию АПК-Информ, закупочные цены на фуражный ячмень повышались на фоне девальвации гривны к доллару. В связи с этим в портах Большой Одессы и Дуная ячмень подорожал на 3-4%.

Влияли на цены и экспортеры, которые пытались покрыть позиции по ранее заключенным контрактам, предлагая покупателям премии за объем приобретенной продукции.

В то же время, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, средние цены на ячмень по состоянию на 4 января составляют 8 096 грн за тонну.

Стоит отметить, что в течение последней недели цены на ячмень менялись почти ежедневно. Дороже всего ячмень стоил в период с 27 по 9 декабря — 8 107 грн.

Ранее стало известно, что рапс по итогам 2024 года стал самой рентабельной культурой для выращивания. Еще одной прибыльной культурой, по мнению ученых, является соя.

Также мы рассказывали, что с 1 января для агропромышленников подорожало топливо. В частности, акциз на дизель вырос вдвое.