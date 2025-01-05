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Новые цены на пшеницу — выгодно ли сейчас торговать зерном

5 января 2025 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на пшеницу — как изменились по состоянию на 5 января
Поле, засеянное пшеницей. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Экономика Украины зависит от продажи зерновых культур за границу. А отечественная пшеница всегда пользовалась спросом среди мировых покупателей, поэтому страна может влиять на формирование цен на пшеницу на глобальном рынке.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит продовольственная пшеница по состоянию на 5 января.

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Цены на пшеницу — как и почему менялась стоимость 

В конце декабря 2024 года спрос на пшеницу был на умеренном уровне, в то же время активно интересовались культурой мукомольные предприятия. При этом стоимость пшеницы менялась из-за неактивной позиции сельхозпроизводителей, которые практически не участвовали в торгах.

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, в период с 28 декабря по 5 января тонна пшеницы подорожала на 50 грн.

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Так, средняя цена на рынке 28 декабря составила 8 783 грн/за тонну. С 29 декабря по 2 января пшеница подешевела до 8 781 грн/за тонну. Однако уже с 3-го числа цены начали постепенно ползти вверх.

Масличные вместо зерновых — рапс был самой рентабельной культурой в 2024 году

На фоне существенного роста цен на масличные культуры, в 2024 году самыми рентабельными среди них стали рапс (60%) и соя (40%). Что касается зерновых, то в отличие от 2023 года, в 2024-м выросла рентабельность пшеницы до уровня 17% и ячменя — до 25%.

Примечательно, что кукуруза после того, как показатель урожайности культуры снизился почти на 18%, снизила показатель рентабельности вдвое — до 11%.

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, почему польские фермеры не хотят, чтобы украинская агропродукция попадала на местный рынок. Все из-за того, что украинский аграрный сектор имеет значительное влияние на европейский рынок.

Также мы рассказывали, что на рынке зерна в Украине продолжает дорожать ячмень. Изменения в ценах начались в конце 2024 года.

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