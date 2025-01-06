Экспорт агропродукции в 2024 году — как торговала Украина

Сбор урожая зерновых. Фото: Pexels

Украину считают одним из мировых лидеров по производству зерновых и масличных культур. Эту продукцию страна экспортирует и за границу, причем этот процесс происходит даже во время войны. Так, по итогам 2024 года в бюджет государства поступило более 5 млрд долларов, которые были получены от экспорта подсолнечного масла.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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По словам министра, наибольшая доля аграрного экспорта Украины приходится на подсолнечное масло. В прошлом году доля экспорта составила 21%, а в целом за границу аграрии отправили 6 млн тонн. Подсолнечного масла было продано на сумму в 5,1 млрд долл.

"На втором месте кукуруза — 21%, которой экспортировали 29,6 млн тонн на 5 млрд долларов. На третьем – пшеница – 15%, это 20,6 млн тонн на 3,7 млрд долларов. Среди лидеров также рапс – 7% (3,8 млн тонн на 1,8 млрд долларов)" — отметил Коваль.

Самая рентабельная культура на аграрном рынке

Масличные культуры существенно подорожали в прошлом году, благодаря чему рапс стал самой рентабельной культурой на агрорынке с ддоходностью в 60%.

А кукуруза после того, как показатель урожайности культуры снизился почти на 18%, уменьшила показатель рентабельности вдвое — до 11%.

Ранее мы рассказывали, что на рынке зерна меняются цены на пшеницу. Незначительное подорожание началось с первых дней 2025 года.

Также напомним, что недавно заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, почему поляками не нравится присутствие на рынке украинского зерна. По мнению чиновника, фермеры опасаются излишней конкуренции.