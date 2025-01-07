Цены на подсолнечник и зерновые в Украине по состоянию на 7 января 2025 года

Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В течение последней недели цены на подсолнечник в Украине были нестабильными. Как отмечают аналитики стоимость на этой культуры претерпела определенные колебания в течение последних дней. Сначала наблюдался незначительный рост, который впоследствии был компенсирован общим падением цен на экспортном рынке масла.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 7 января 2025 года.

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По состоянию на 7 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 23 848 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 7 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине была нестабильной. Так, в понедельник, 30 декабря, цена этой культуры составляла 23 855 грн за тонну, что было на уровне недельного максимума. Уже на следующий день, во вторник, 31 декабря она упала до 23 840 грн. В субботу, 5 января, стоимость подсолнечника снизилась до своего недельного минимума — 23 829 грн. Впрочем, уже в понедельник, 6 января, эта культура выросла в цене до 23 848 грн за тонну. Такая стоимость подсолнечника сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

В 2024 году Украина достигла хороших результатов в экспорте аграрной продукции, практически вернувшись к довоенным объемам. Общая стоимость сельскохозяйственного экспорта составила 24,5 млрд. долларов, что эквивалентно 59% от общего объема экспорта страны.

Этот показатель стал вторым в истории, уступая лишь рекорду 2021 года, когда объем агроэкспорта достиг 27,7 млрд долларов. За 2024 год Украина отправила за границу 78,3 миллиона тонн сельхозпродукции.

Наибольшую долю в экспорте занимает масло, которое составило 21% от общего объема аграрного экспорта. Было отправлено около 6 миллионов тонн масла на сумму 5,1 млрд долларов. На втором месте — кукуруза с 20% экспорта, объемом 29,4 миллиона тонн на 5 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров пшеница с долей 15% — экспортировано 20,6 миллиона тонн на сумму 3,7 млрд долларов.

Также заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что польские фермеры чувствуют угрозу из-за украинских продуктов. Причина заключается в высоком качестве и конкурентной цене последних.

Кроме того, по итогам 2024 года, бюджет государства пополнился более 5 млрд долларов, полученных от экспорта подсолнечного масла. Масличные культуры значительно подорожали в прошлом году, благодаря чему рапс стал самой рентабельной культурой на агрорынке с доходностью 360%.