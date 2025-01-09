Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 января 2025 года

Уборка урожая Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине начали расти цены на ячмень. Как отмечают эксперты, сейчас рост стоимости этой зерновой культуры обусловлен дальнейшим сокращением предложений и активным спросом покупателей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень по состоянию на 9 января 2025 года.

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По состоянию на 9 января 2025 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 8 260 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине по состоянию на 9 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на ячмень значительно выросли. Так, в среду, 1 января, средняя цена тонны ячменя была на недельном минимуме и составляла 8 090 грн. В течение 7 дней стоимость этой агрокультуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В среду, 8 января, стоимость ячменя выросла до своего недельного максимума — 8 260 грн за тонну. Такая цена на эту культуру зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

По данным Министерства аграрной политики Украины, с начала 2024/25 маркетингового года по состоянию на 8 января 2025 года страна экспортировала 22,442 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Эта информация была предоставлена на основе оперативных данных Государственной таможенной службы.

За первые восемь дней января экспорт зерна составил 705 тысяч тонн. С начала сезона было вывезено 9,977 миллиона тонн пшеницы, из которых 209 тысяч тонн отправлено в январе. Экспорт ячменя составил 1,976 миллиона тонн (8 тысяч тонн в январе), ржи — 10,8 тысячи тонн (в январе экспорт ржи не зафиксирован), а кукурузы — 10,162 миллиона тонн, из которых 487 тысяч тонн приходится на январь. Основной объем экспорта формируют пшеница и кукуруза.

Напомним, что с момента открытия украинского морского коридора порты Одесской области посетили более 3,5 тысячи судов. Кроме зерна, перевозятся и другие группы товаров. Многие компании выразили желание вернуться в Одессу.

Также в январе в Украине стремительно растут цены на кукурузу. По словам аналитиков, это связано со слабым предложением на рынке зерновых и неудовлетворенным спросом.