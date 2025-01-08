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Кукурудза стрімко дорожчає у січні — ціни на зернові в Україні

8 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 8 січня 2025 року
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останні дні ціни на кукурудзу в Україні почали стрімко зростати. Як зазначають аналітики, це відбулось на тлі слабкої пропозиції на ринку зернових та непокритих потреб попиту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 8 січня 2025 року 2024 року.

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Станом на 8 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 750 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 8 січня 2025 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 8 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість кукурудзи в Україні переважно зростала. У вівторок, 31 грудня, вартість цієї культури становила 8 727 грн за тонну. У п'ятницю, 3 січня, ціна на цей вид зернових зросла до 8 738 грн. У суботу, 4 січня, ціни на кукурудзу впали до 8 718 грн. Це становило тижневий мінімум. Проте вже у вівторок, 7 січня, ця культура зросла в ціні до 8 750 грн за тону, що становить максимум за тиждень. Така вартість цієї зернової культури фіксується й сьогодні.

Графік цін на кукурудзу в Україні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Початок зими в Україні склався сприятливо для озимих зернових культур, що вселяє певні надії на високий урожай. Такі висновки подано у грудневому огляді фахівців Національної академії аграрних наук України.

За словами вчених, помірні погодні умови, відсутність різких температурних коливань та слабке промерзання ґрунту сприяли збереженню життєдіяльності рослин. Хоча їхня активність була незначною, особливо у світлий час доби, атмосферна волога практично без втрат накопичувалася у верхніх шарах ґрунту, що має важливе значення для майбутнього врожаю.

Проте ситуація залишається неоднозначною. Вчені попереджають, що подальша зимівля може виявитися складною. Згідно з багаторічними спостереженнями, можливі короткочасні зниження температури до -10...-15 °C, а стан рослин на кінець грудня викликає певні побоювання. Особливу вразливість демонструють посіви пшениці озимої, засіяні після соняшнику в пізні терміни — у другій половині жовтня і першій декаді листопада. Такі посіви більш схильні до ризику пошкоджень від низьких температур.

Протягом останнього тижня ціни на соняшник в Україні залишалися нестабільними. Аналітики зазначають, що вартість цієї культури зазнавала певних коливань упродовж останніх днів.

Крім того, у 2024 році рентабельність ріпаку становила 60%. Це найкращий показник серед усіх видів сільськогосподарської продукції.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії кукурудза

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