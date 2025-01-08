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Кукуруза стремительно дорожает — цены на зерновые в Украине

8 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 января 2025 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За последние дни цены на кукурузу в Украине начали стремительно расти. Как отмечают аналитики, это произошло на фоне слабого предложения на рынке зерновых и непокрытых потребностей спроса.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 8 января 2025 года 2024 года.

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По состоянию на 8 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 750 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 января 2025 года
Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 8 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость кукурузы в Украине преимущественно росла. Во вторник, 31 декабря, стоимость этой культуры составляла 8 727 грн за тонну. В пятницу, 3 января, цена на этот вид зерновых выросла до 8 738 грн. В субботу, 4 января, цены на кукурузу упали до 8 718 грн. Это составляло недельный минимум. Однако уже во вторник, 7 января, эта культура выросла в цене до 8 750 грн за тонну, что составляет максимум за неделю.

График цен на кукурузу в Украине
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Начало зимы в Украине сложилось благоприятно для озимых зерновых культур, что вселяет определенные надежды на высокий урожай. Такие выводы представлены в декабрьском обзоре специалистов Национальной академии аграрных наук Украины.

По словам ученых, умеренные погодные условия, отсутствие резких температурных колебаний и слабое промерзание почвы способствовали сохранению жизнедеятельности растений. Хотя их активность была незначительной, особенно в светлое время суток, атмосферная влага практически без потерь накапливалась в верхних слоях почвы, что имеет важное значение для будущего урожая.

Однако ситуация остается неоднозначной. Ученые предупреждают, что дальнейшая зимовка может оказаться сложной. Согласно многолетним наблюдениям, возможны кратковременные понижения температуры до -10...-15 °C, а состояние растений на конец декабря вызывает определенные опасения. Особую уязвимость демонстрируют посевы пшеницы озимой, засеянные после подсолнечника в поздние сроки — во второй половине октября и первой декаде ноября. Такие посевы более подвержены риску повреждений от низких температур.

В течение последней недели цены на подсолнечник в Украине оставались нестабильными. Аналитики отмечают, что стоимость этой культуры испытывала определенные колебания на протяжении последних дней.

Кроме того, в 2024 году рентабельность рапса составляла 60%. Это лучший показатель среди всех видов сельскохозяйственной продукции.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии кукуруза

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