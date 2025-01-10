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Нові ціни на сою — як змінилась вартість зернових у січні

10 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 10 січня 2025 року
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні зберігаються досить стабільні ціни на сою. Експерти зазначають, що наразі глобальний ринок сої стикається з низкою фундаментальних викликів, серед яких високий світовий урожай та економічні проблеми Китаю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 10 січня 2025 року.

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Станом на 10 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 914 грн за тонну разом з ПДВ.

Аналіз цін на сою в Україні станом на 10 січня 2025 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 10 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх 7 днів ціни на сою в Україні були дуже стабільними. Так, у четвер, 2 січня, ціна сої дорівнювала 17 915 грн за тонну. Така вартість зберігалась до середи 8 січня, коли впала всього на 1 гривню. Наразі вартість тонни сої дорівнює 17 914 грн.

Вартість зернових у січні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

З 13 січня 2025 року польська податкова адміністрація посилює контроль за вантажними перевезеннями з України, запроваджуючи масштабні перевірки українських перевізників. Як повідомляється, ця ініціатива спрямована на боротьбу з контрабандою та забезпечення суворого дотримання митного законодавства.

Інструментом контролю стане Реєстр моніторингу дорожніх перевезень (RMPD, Rejestr Monitorowania Przewozu Drogowego). Цей обов'язковий електронний реєстр відстежує транспортні операції як у Польщі, так і в рамках міжнародних перевезень. Відповідно до вимог польського законодавства, всі перевізники, які в'їжджають до країни, зобов'язані попередньо реєструвати свої вантажі у системі PUESC (Платформа електронних послуг митної та податкової служби).

Основне завдання реєстру RMPD — забезпечити прозорість вантажних перевезень, дозволяючи ідентифікувати відправників та одержувачів товарів, а також надавати митним органам доступ до оперативної інформації. З 13 січня реєстр стане центральним інструментом для контролю за дотриманням митних норм.

Порушення вимог системи може призвести до серйозних наслідків. Якщо у реєстрі RMPD виявлять невідповідність, польські митні служби мають право затримати транспортний засіб до з'ясування всіх деталей. За порушення правил реєстрації та звітності передбачено значні штрафи, розмір яких залежатиме від характеру порушення та обсягів вантажу. У разі грубих чи повторних порушень польська влада може тимчасово чи навіть назавжди заборонити перевізнику в'їзд на територію країни.

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що польські фермери бачать загрозу в українських продуктах. Причина цьому їх висока якість та конкурентна ціна.

Крім того, в Україні поступово підвищуються ціни на ячмінь. За словами експертів, це зростання вартості обумовлене зменшенням пропозиції та високим попитом з боку покупців.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії соя

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