Цены на зерновые в Украине по состоянию на 17 января 2025 года

Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В январе цены на пшеницу в Украине продолжают расти. Как отмечают аналитики, в этом году впервые в условиях войны можно говорить о наличии прибыли при выращивании всех видов зерновых.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 17 января 2025 года.

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По состоянию на 17 января 2025 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 9 029 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине по состоянию 17 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на пшеницу выросли на 1,4%. Так в четверг, 9 января, тонна этой агрокультуры стоила 8 896 грн. Что составляло недельный минимум. Своего максимального значения (9 029 грн за тонну) стоимость пшеницы достигла в следующий четверг, 16 января. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в аграрном секторе Украины

В течение ближайших двух месяцев украинские производители пшеницы имеют отличные шансы выгодно реализовать свой урожай. Такое мнение высказали аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинской Аграрной Рады.

Эксперты отмечают, что важнейшим фактором, влияющим на рост цен, остается ограничение экспорта российской пшеницы. Вследствие этого трейдеры постепенно увеличивают цены предложений, а условная стоимость пшеницы в украинских портах сейчас варьируется в пределах 220–225 долларов за тонну.

На поддержку цен также влияют внутренние факторы. В рамках меморандума между Минагрополитики и участниками украинского зернового рынка установлен лимит экспорта пшеницы в этом сезоне — не более 16,2 млн тонн. Это помогает избежать резких ценовых колебаний на рынке.

Дополнительно конкуренция между переработчиками и экспортерами способствует активизации локального рынка, особенно в зимний период, что также создает предпосылки для повышения цен.

Аналитики прогнозируют, что ценовой рост продолжится до конца зимы, но предупреждают о возможных ценовых колебаниях в марте-апреле, когда начнут поступать первые данные о состоянии нового урожая. Таким образом, ближайшие два месяца можно считать самым удачным временем для продажи пшеницы по максимально выгодным условиям.

Также в Украине наблюдается устойчивый рост цен на ячмень. Предложение этой зерновой культуры является ограниченным, тогда как спрос со стороны покупателей остается высоким.

Кроме того, цены на кукурузу вызывают удивление. За последнюю неделю стоимость кукурузы в Украине резко выросла и стабилизировалась на этом уровне.