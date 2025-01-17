Ціни на зернові в Україні станом на 17 січня 2025 року

Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У січні ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати. Як зазначають аналітики, цього року вперше в умовах війни можна говорити про наявність прибутку при вирощуванні всіх видів зернових.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 17 січня 2025 року.

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Станом на 17 січня 2025 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 9 029 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом 17 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на пшеницю зросли на 1,4%. Так у четвер, 9 січня, тонна цієї агрокультури коштувала 8 896 грн. Що становило тижневий мінімум. Свого максимального значення (9 029 грн за тонну) вартість пшениці сягнула наступного четверга, 16 січня. Така ціна цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається в аграрному секторі України

Протягом найближчих двох місяців українські виробники пшениці мають чудові шанси вигідно реалізувати свій урожай. Таку думку висловили аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської Аграрної Ради.

Експерти наголошують, що найважливішим фактором, що впливає на зростання цін, залишається обмеження експорту російської пшениці. Внаслідок цього трейдери поступово збільшують ціни пропозицій, а умовна вартість пшениці в українських портах зараз варіюється в межах 220–225 доларів за тонну.

На підтримку цін також впливають внутрішні чинники. У рамках меморандуму між Мінагрополітики та учасниками українського зернового ринку встановлено ліміт експорту пшениці цього сезону — не більше 16,2 млн тонн. Це допомагає уникнути різких цінових коливань на ринку.

Додатково конкуренція між переробниками та експортерами сприяє активізації локального ринку, особливо в зимовий період, що також створює передумови для підвищення цін.

Аналітики прогнозують, що цінове зростання продовжиться до кінця зими, але попереджають про можливі цінові коливання у березні-квітні, коли почнуть надходити перші дані про стан нового врожаю. Таким чином, найближчі два місяці можна вважати найвдалішим часом для продажу пшениці за максимально вигідними умовами.

Також в Україні спостерігається стійке зростання цін на ячмінь. Пропозиція цієї зернової культури є обмеженою, тоді як попит з боку покупців залишається високим.

Крім того, ціни на кукурудзу викликають здивування. За останній тиждень вартість кукурудзи в Україні різко зросла і стабілізувалася на цьому рівні.