Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 января 2025 года

Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последнюю неделю в Украине не зафиксировано значительных колебаний стоимости сои. Впрочем, за 7 дней эта культура немного выросла в цене. Эксперты прогнозируют стабилизацию цен на сою в Украине и дальнейшее повышение ее стоимости до конца января.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 16 января 2025 года.

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По состоянию на 16 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 920 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 16 января 2025 года. Фото: tripoli.land

В течение последних 7 дней цены на сою в Украине были достаточно стабильными. Так, в среду, 8 января, цена сои равнялась 17 914 грн за тонну. Это было недельным минимумом. В пятницу 10 января, эта культура подорожала до 17 918 грн. В среду, 15 января, цена сои достигла своего недельного максимума — 17 920 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль провел встречу с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Украине Баракатом Али Еллейти. На переговорах обсудили перспективы укрепления взаимодействия в области сельского хозяйства и определились с основными направлениями для сотрудничества.

Одной из важных инициатив является создание центра поставок украинской сельскохозяйственной продукции непосредственно на территории Египта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Создание такого центра оптимизирует логистику, обеспечит стабильные поставки и укрепит позиции Украины на рынке Египта. Среди приоритетных вопросов на встрече также обсуждались сокращение отсрочки платежей украинским экспортерам за поставленный товар, отмена некоторых торговых ограничений и пошлин, а также возможность создания украинского продовольственного хаба на территории Египта.

По итогам 2024 года товарооборот аграрной продукции между странами достиг 1,4 млрд долларов США, что на 32% больше, чем в 2023 году. Основу украинского экспорта составляют кукуруза, пшеница, соевые бобы и масло, тогда как Египет поставляет в Украину цитрусовые, картофель и орехи.

Напомним, в Украине неуклонно растут цены на ячмень. Рыночные аналитики отмечают, что предложение этой зерновой культуры остается ограниченным, тогда как спрос со стороны покупателей остается высоким.

Кроме того, Россия продолжает незаконно вывозить украинские зерновые культуры. Украина имеет проверенные доказательства происхождения зерна и маршрутов его перемещения с временно оккупированных портов Украины. Соответствующие ноты протеста с предупреждением уже были переданы заинтересованным сторонам.