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Ціни на сою змінились — скільки коштує тонна зернових в Україні

16 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 16 січня 2025 року
Збирання врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останній тиждень в Україні не зафіксовано значних коливань вартості сої. Втім, за 7 днів ця культура трохи зросла в ціні. Експерти прогнозують стабілізацію цін на сою в Україні та подальше підвищення її вартості до кінця січня.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 16 січня 2025 року.

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Станом на 16 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 920 грн за тонну разом з ПДВ.

Аналіз цін на сою в Україні станом на 16 січня 2025 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 16 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх 7 днів ціни на сою в Україні були досить стабільними. Так, у середу, 8 січня, ціна сої дорівнювала 17 914 грн за тонну. Це було тижневим мінімумом. У п'ятницю, 10 січня, ця культура подорожчала до 17 918 грн. У середу, 15 січня, ціна сої сягнула свого тижневого максимуму —  17 920 грн за тону. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Вартість зернових у січні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Міністр аграрної політики України Віталій Коваль провів зустріч із новим Надзвичайним і Повноважним Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Баракатом Алі Еллейті. На переговорах обговорили перспективи зміцнення взаємодії у галузі сільського господарства та визначились з основними напрямами для співпраці.

Однією з важливих ініціатив є створення центру постачання української сільськогосподарської продукції безпосередньо на території Єгипту. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Створення такого центру оптимізує логістику, забезпечить стабільні поставки та зміцнить позиції України на ринку Єгипту. Серед пріоритетних питань на зустрічі також обговорювались скорочення відстрочки платежів українським експортерам за поставлений товар, скасування деяких торгівельних обмежень та мит, а також можливість створення українського продовольчого хабу на території Єгипту.

За підсумками 2024 року товарообіг аграрної продукції між країнами досяг 1,4 млрд доларів США, що на 32% більше, ніж у 2023 році. Основу українського експорту складають кукурудза, пшениця, соєві боби та олія, тоді як Єгипет постачає в Україну цитрусові, картоплю та горіхи.

Нагадаємо в Україні невпинно зростають ціни на ячмінь. Ринкові аналітики відзначають, що пропозиція цієї зернової культури залишається обмеженою, тоді як попит з боку покупців залишається високим.

Крім того, Росія продовжує незаконно вивозити українські зернові культури. Україна має перевірені докази походження зерна та маршрутів його переміщення з тимчасово окупованих портів України. Відповідні ноти протесту з попередженням вже були передані зацікавленим сторонам.

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