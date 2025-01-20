Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Ціни можуть здивувати — як подорожчали зернові наприкінці січня arrow

Ціни можуть здивувати — як подорожчали зернові наприкінці січня

20 січня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на пшеницю і кукурудзу — як змінилися у другій половині січня
Поле з пшеницею. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Ціни на пшеницю в Україні зростають на фоні високого попиту від експортерів та переробних підприємств. Особливо стрімко на ринку зерна в останні дні дорожчала фуражна пшениця.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на зерно станом на 20 січня. 

Читайте також:

Скільки зараз коштує тонна фуражної пшениці

Як зазначають аналітики у профільному Telegram-каналі Spike Brokers, подорожчання фуражної пшениці спровокувало зростання цін на усю групу фуражних культур на зерновому ринку. Паралельно з пшеницею дорожчала й кукурудза, завдяки чому зростала конкурентність культури на внутрішньому ринку.

"На внутрішньому ринку також спостерігається високий попит на кукурудзу, особливо серед експортерів, які не хочуть втратити раніше підписані контракти", — зауважують аналітики. 

Водночас, за даними на профільному порталі Tripoli.land, фуражна пшениця впродовж останнього тижня, з 12 по 20 січня, подорожчала на 118 гривень.

null

Так, станом на 20 число середня вартість тонни зерна становить 9 069 грн. Примітно, що 12 числа пшениця коштувала 8 951 грн за тонну.

Щодо цін на кукурудзу, то ця культура на внутрішньому ринку України стала дорожчою на 170 грн. Так, станом на 20 січня тонна кукурудзи коштує 8 976 грн за тонну, тоді як 12 січня вартість була на позначці у 8 806 грн/тонна.

null

Зернова корупція в Україні 

В Одеській області підприємець, змовившись з посадовцями Держпродспоживслужби, організував корупційну схему, під час якої вимагав хабарі у зернотрейдерів. 

За інформацією Державного бюро розслідувань (ДБР), зловмисники "заробляли" на видачі документів, завдяки яким відбувався експорт зернових до Китаю. Отримати такий документ коштувало 30 тис. дол за 15 тис. тонн зерна.

Підозрюваних в організації корупційної схеми затримали ще у квітні минулого року. 

Нагадаємо, що в Україні у січні дорожчає соняшник. Також ми розповідали, що експорт соняшникової олії у 2024 році приніс українському держбюджету 5 млрд дол. Ціни на олійні культури минулого року значно зросли, завдяки чому ріпак став найрентабельнішою культурою на агроринку з дохідністю 360%.

торгівля гроші зерно кукурудза пшениця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:56 День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

08:52 В останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу

08:48 Інавгурація Трампа 2025 — дивитись онлайн

08:45 У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

08:17 Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 На Буковині чоловік випасав кіз на кладовищі — що вирішив суд

08:02 Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у січні — які умови

07:15 Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, — CNN

08:56 День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

08:52 В останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу

08:48 Інавгурація Трампа 2025 — дивитись онлайн

08:45 У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

08:17 Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 На Буковині чоловік випасав кіз на кладовищі — що вирішив суд

08:02 Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у січні — які умови

07:15 Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, — CNN

07:01 Клієнтка ПриватБанку втратила майже 8 тис. грн — що сталося

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році