Ціни на пшеницю і кукурудзу — як змінилися у другій половині січня

Поле з пшеницею. Фото: Unsplash

Ціни на пшеницю в Україні зростають на фоні високого попиту від експортерів та переробних підприємств. Особливо стрімко на ринку зерна в останні дні дорожчала фуражна пшениця.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на зерно станом на 20 січня.

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Як зазначають аналітики у профільному Telegram-каналі Spike Brokers, подорожчання фуражної пшениці спровокувало зростання цін на усю групу фуражних культур на зерновому ринку. Паралельно з пшеницею дорожчала й кукурудза, завдяки чому зростала конкурентність культури на внутрішньому ринку.

"На внутрішньому ринку також спостерігається високий попит на кукурудзу, особливо серед експортерів, які не хочуть втратити раніше підписані контракти", — зауважують аналітики.

Водночас, за даними на профільному порталі Tripoli.land, фуражна пшениця впродовж останнього тижня, з 12 по 20 січня, подорожчала на 118 гривень.

Так, станом на 20 число середня вартість тонни зерна становить 9 069 грн. Примітно, що 12 числа пшениця коштувала 8 951 грн за тонну.

Щодо цін на кукурудзу, то ця культура на внутрішньому ринку України стала дорожчою на 170 грн. Так, станом на 20 січня тонна кукурудзи коштує 8 976 грн за тонну, тоді як 12 січня вартість була на позначці у 8 806 грн/тонна.

Зернова корупція в Україні

В Одеській області підприємець, змовившись з посадовцями Держпродспоживслужби, організував корупційну схему, під час якої вимагав хабарі у зернотрейдерів.

За інформацією Державного бюро розслідувань (ДБР), зловмисники "заробляли" на видачі документів, завдяки яким відбувався експорт зернових до Китаю. Отримати такий документ коштувало 30 тис. дол за 15 тис. тонн зерна.

Підозрюваних в організації корупційної схеми затримали ще у квітні минулого року.

Нагадаємо, що в Україні у січні дорожчає соняшник. Також ми розповідали, що експорт соняшникової олії у 2024 році приніс українському держбюджету 5 млрд дол. Ціни на олійні культури минулого року значно зросли, завдяки чому ріпак став найрентабельнішою культурою на агроринку з дохідністю 360%.