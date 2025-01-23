Ціни на зернові в Україні станом на 23 січня 2025 року

Збирання врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні спостерігається висхідний ціновий тренд на сою. Також зросли березневі ф'ючерси на сою на біржі Чикаго. Зростання склало 3,2%, а ціна ф'ючерсу сягнула 392,2 долара за тонну. Аналітики зазначають, що вартість цієї культури отримала спекулятивну підтримку від погодних умов в Південній Америці.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 23 січня 2025 року.

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Станом на 23 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 937 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 23 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх 7 днів ціни на сою в Україні зростали декілька раз. Так, у середу, 15 січня, ціна сої дорівнювала 17 920 грн за тонну. Це було тижневим мінімумом. У п'ятницю, 17 січня, ця культура подорожчала до 17 927 грн і протрималась на цьому рівні чотири дні. У середу, 22 січня, ціна сої сягнула свого тижневого максимуму — 17 937 грн за тону. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

На Волині невдовзі розпочнеться будівництво нового сучасного елеватора, потужністю зберігання до 15 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Спорудженням елеватора буде займатись компанія KMZ Industries.

Згідно із заявою, старт будівництва першої черги заплановано на весну. На першому етапі буде встановлено два силоси загальною місткістю 6 тисяч тонн, сучасна зерносушарка Brice-Baker, здатна обробляти до 300 тонн кукурудзи на добу, хопер для вологої продукції обсягом 300 тонн, сепаратор попереднього очищення зерна з продуктивністю 100 тонн на годину, а також яма та транспортне обладнання.

Нагадаємо, в Україні оновились ціни на ячмінь. Ринкові аналітики відзначають, що зростання вартості цієї культури викликано зниженням експортного потенціалу протягом маркетингового сезону, викликане високим внутрішнім попитом.

Також стало відомо про швидке зростання цін на кукурудзу. Фахівці пояснюють це підвищенням активності покупців на міжнародних ринках та збільшенням попиту на зернові культури.