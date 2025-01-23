Ціни на зернові в Україні станом на 23 січня 2025 року

Соя знову дорожчає у січні — нові ціни на зернові в Україні
В Україні спостерігається висхідний ціновий тренд на сою. Також зросли березневі ф'ючерси на сою на біржі Чикаго. Зростання склало 3,2%, а ціна ф'ючерсу сягнула 392,2 долара за тонну. Аналітики зазначають, що вартість цієї культури отримала спекулятивну підтримку від погодних умов в Південній Америці.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 23 січня 2025 року.
Станом на 23 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 937 грн за тонну разом з ПДВ.
Яка ситуація в аграрному секторі України
На Волині невдовзі розпочнеться будівництво нового сучасного елеватора, потужністю зберігання до 15 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Спорудженням елеватора буде займатись компанія KMZ Industries.
Згідно із заявою, старт будівництва першої черги заплановано на весну. На першому етапі буде встановлено два силоси загальною місткістю 6 тисяч тонн, сучасна зерносушарка Brice-Baker, здатна обробляти до 300 тонн кукурудзи на добу, хопер для вологої продукції обсягом 300 тонн, сепаратор попереднього очищення зерна з продуктивністю 100 тонн на годину, а також яма та транспортне обладнання.
Нагадаємо, в Україні оновились ціни на ячмінь. Ринкові аналітики відзначають, що зростання вартості цієї культури викликано зниженням експортного потенціалу протягом маркетингового сезону, викликане високим внутрішнім попитом.
Також стало відомо про швидке зростання цін на кукурудзу. Фахівці пояснюють це підвищенням активності покупців на міжнародних ринках та збільшенням попиту на зернові культури.
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