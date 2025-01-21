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Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

21 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 января 2025 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине снова выросли цены на кукурузу. Эксперты отмечают, что росту цен на эту культуру способствовала активизация покупателей на внешнем рынке зерна и повышение спроса с их стороны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 21 января 2025 года.

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По состоянию на 21 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 976 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 января 2025 года
Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 21 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость кукурузы в Украине выросла на 176 грн. Так, в понедельник, 17 января, стоимость этой культуры составляла 8 806 грн за тонну. Это составляло недельный минимум. В пятницу цена тонны кукурузы превысила отметку в 8 900 гривен и остановилась на цене 8 944 грн. На следующий день, в субботу, 18 января, стоимость кукурузы выросла до своего недельного максимума — 8 976 грн. Такая цена на кукурузу фиксируется и сегодня.

График цен на кукурузу в Украине
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

В Украине завершены работы по разминированию первого участка в рамках государственной программы компенсации разминирования земель, предназначенных для сельскохозяйственного использования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Общая площадь разминированных территорий составляет 487 га. Эти земли расположены в Киевской области и принадлежат Институту картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины. Работы были проведены оператором UDS и продолжались с октября по декабрь прошлого года.

Разминирование участка стоило 15 миллионов гривен, что на 55% меньше предварительно рассчитанной стоимости закупок. На снижение цены повлияла конкуренция среди участников аукциона — в тендере приняли участие пять операторов, что позволило сократить расходы на 17 миллионов гривен. В результате разминирование одного гектара территории стоило 30,8 тысячи гривен.

Напомним, в Одесской области предпринимателя будут судить за участие в схеме вымогательства денег с зернотрейдеров. Вместе с сообщниками он требовал взятки за выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта зерна.

Кроме того, за прошедшую неделю в Украине выросла цена на подсолнечник. Аналитики отмечают, что повышение стоимости этой культуры обусловлено высоким спросом со стороны переработчиков и ограниченным предложением.

 

 

 

 

 

 

цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии кукуруза

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