Ціни на зернові в Україні станом на 21 січня 2025 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні знову зросли ціни на кукурудзу. Експерти зазначають, що зростанню цін на на цю культуру сприяла активізація покупців на зовнішньому ринку зерна та підвищення попиту з їхнього боку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 21 січня 2025 року.

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Станом на 21 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 976 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 21 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість кукурудзи в Україні зросла на 176 грн. Так у понеділок, 17 січня, вартість цієї культури становила 8 806 грн за тонну. Це становило тижневий мінімум. У п'ятницю ціна тонни кукурудзи перевищила позначку у 8 900 гривень та зупинилась на ціні 8 944 грн. Наступного дня, у суботу, 18 січня, вартість кукурудзи зросла до свого тижневого максимуму — 8 976 грн. Така ціна на кукурудзу фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

В Україні завершено роботи з розмінування першої ділянки у рамках державної програми компенсації розмінування земель, призначених для сільськогосподарського використання. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Загальна площа розмінованих територій складає 487 га. Ці землі розташовані у Київській області та належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. Роботи були проведені оператором UDS та тривали з жовтня до грудня минулого року.

Розмінування ділянки коштувало 15 мільйонів гривень, що на 55% менше за попередньо розраховану вартість закупівель. На зниження ціни вплинула конкуренція серед учасників аукціону — у тендері взяли участь п'ять операторів, що дозволило скоротити витрати на 17 мільйонів гривень. У результаті розмінування одного гектара території коштувало 30,8 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Одещині підприємця судитимуть за участь у схемі вимагання грошей із зернотрейдерів. Разом зі спільниками він вимагав хабарі за видачу фітосанітарних сертифікатів для експорту зерна.

Крім того, за минулий тиждень в Україні зросла ціна на соняшник. Аналітики зазначають, що підвищення вартості цієї культури зумовлене високим попитом з боку переробників та обмеженою пропозицією.