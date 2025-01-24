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Пшеница быстро дорожает — цены на украинские зерновые в январе

24 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 января 2025 года
Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В январе в Украине продолжает расти стоимость пшеницы. По словам аналитиков, причинами этого является недостаток предложений этой зерновой культуры на рынке из-за сдерживания продаж аграриями и соответствующая ситуация на экспортном направлении.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 24 января 2025 года.

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По состоянию на 24 января 2025 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 9 181 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 января 2025 года
Средняя цена на пшеницу в Украине по состоянию 24 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на пшеницу значительно выросли. Так в четверг, 16 января, тонна этой агрокультуры стоила 9 029 грн. Что составляло недельный минимум. В течение недели стоимость этого вида зерновых росла или оставалась на уровне предыдущего дня. Своего максимального значения (9 181 грн за тонну) цена пшеницы достигла в следующий четверг, 23 января. Такая стоимость агрокультуры зафиксирована и сегодня.

Цены на пшеницу и зерновые в Украине по состоянию на 24 января 2025 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в аграрном секторе Украины

В январе увеличилось количество железнодорожных вагонов с зерновыми, передаваемых через пограничные переходы Украины с Польшей и Румынией. Об этом сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

Среднесуточный поток зерновых через украинско-польские пограничные переходы составил 38,9 вагона, что на 1,2 вагона (или 3,1%) больше, чем в декабре.

В направлении Румынии объем передачи зерновых вырос на 2,9 вагона в сутки (55,9%). Если в декабре через стыки следовало 5,1 вагона в день, то в январе этот показатель увеличился до 8 вагонов.

На пограничных переходах с Венгрией среднесуточный объем передачи зерна составил 37,9 вагона, что в 4,2 вагона (или 9,9%) меньше, чем в декабре. В Словакию ежедневно передается 21,9 вагона зерна, что на 9,7 вагона (или 30,8%) меньше, чем в прошлом месяце. Общий среднесуточный объем передачи зерновых и измельченных грузов достиг 172 вагонов, увеличившись за первые 19 дней января 2025 года на два вагона.

Ранее Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что экспорт за 2024 год увеличился на 15,2% и главным фактором этого успеха стало открытие черноморского зернового коридора. Она также призвала бизнес-сообщество к более активному диалогу с правительством.

В то же время в Украине снова выросли цены на кукурузу. Эксперты связывают это с увеличением активности покупателей на внешнем рынке зерна и ростом спроса на эту культуру.

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11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

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