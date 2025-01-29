Ціни на зернові в Україні станом на 29 січня 2025 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжується зростання вартості ячменю. Експерти зазначають, що висхідний тренд зумовлений скороченням пропозицій на ринку, а також активним попитом як внутрішніх споживачів, так і експортноорієнтованих компаній.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 29 січня 2025 року.

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Станом на 29 січня 2025 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 902 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 29 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість ячменю істотно зросла. Так, у вівторок, 21 січня, середня ціна тонни цієї культури становила 8 521 грн. Протягом семи днів ціна на ячмінь зростала, або залишалась на рівні попереднього дня. У вівторок, 28 січня, вартість тонни цього виду зернових зросла до 8 902 грн. Така ціна на цю культуру зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

У січні 2025 року Україна суттєво наростила обсяги експорту рослинних олій через морські порти. За перші 22 дні місяця з країни вивезено 90,8 тис. тонн цієї продукції, що на 11% перевищує показники грудня 2024 року.

Ця ситуація різко контрастує з груднем 2024 року, коли через порти було відправлено 53,6 тис. тонн олії (42,8%), а через сухопутні переходи — 71,7 тис. тонн (57,2%).

Тим часом в Україні спостерігається зростання цін на основні зернові культури, зокрема на соняшник. Попри збільшення пропозиції з боку виробників, його обсяги, як і раніше, не покривають потреби переробних підприємств.

Ціни на пшеницю також продовжують зростати. Обмежена пропозиція цієї культури на ринку, викликана стримуванням продажів з боку аграріїв, а також ситуація, що склалася на експортному напрямку, сприяють збільшенню вартості.