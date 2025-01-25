Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены на подсолнечник удивят — сколько стоят зерновые в январе arrow

Цены на подсолнечник удивят — сколько стоят зерновые в январе

25 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на подсолнечник и зерновые в Украине по состоянию на 25 января 2025 года
Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине продолжают расти цены на большинство зерновых культур, включая подсолнечник. Как отмечают аналитики, несмотря на то, что производители увеличили предложение подсолнечника, его объем все еще остается недостаточным для покрытия потребностей заводов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 25 января 2025 года.

Читайте также:

По состоянию на 25 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 760 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на подсолнечник и зерновые в Украине по состоянию на 25 января 2025 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 25 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине довольно ощутимо выросла. Так, в пятницу, 17 января, цена этой культуры составляла 24 647 грн за тонну, что было на уровне недельного минимума. Далее стоимость этой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В пятницу, 24 января, стоимость тонны подсолнечника в Украине достигла своего недельного максимума — 25 760 грн. Такая цена на эту зерновую культуру зафиксирована и сегодня.

Анализ цен на подсолнечник в Украине на 24 января 2025 года
Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

Украина и Саудовская Аравия провели переговоры по развитию программы Grain from Ukraine, направленной на борьбу с глобальным голодом. Встреча с министром иностранных дел Саудовской Аравии стала важным шагом в укреплении сотрудничества между странами в сфере аграрной политики, внедрения климатических инноваций и реализации гуманитарных инициатив.

Центральной темой переговоров стало расширение программы Grain from Ukraine, которая теперь будет называться Food from Ukraine. Новая инициатива сосредоточится на гуманитарной помощи Сирии и странам Африки.

Расширение программы предусматривает не только увеличение объемов поставок украинской агропродукции, но и расширение ассортимента. Теперь помощь будет включать не только зерно, но и другие виды продовольствия, что позволит более эффективно бороться с голодом в кризисных регионах.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее отметила, что экспорт Украины в 2024 году вырос на 15,2%. Это стало возможным благодаря открытию черноморского зернового коридора.

В этом году мягкая зима в Одесской области привела к чередованию периодов восстановления и прекращения вегетации озимых культур. Такое явление способно негативно повлиять на зимостойкость растений, особенно в случае посевов, которые хорошо раскустились.

Украина зерно экспорт зерна аграрии подсолнечник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске