Цены на подсолнечник и зерновые в Украине по состоянию на 25 января 2025 года

Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжают расти цены на большинство зерновых культур, включая подсолнечник. Как отмечают аналитики, несмотря на то, что производители увеличили предложение подсолнечника, его объем все еще остается недостаточным для покрытия потребностей заводов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 25 января 2025 года.

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По состоянию на 25 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 760 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 25 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине довольно ощутимо выросла. Так, в пятницу, 17 января, цена этой культуры составляла 24 647 грн за тонну, что было на уровне недельного минимума. Далее стоимость этой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В пятницу, 24 января, стоимость тонны подсолнечника в Украине достигла своего недельного максимума — 25 760 грн. Такая цена на эту зерновую культуру зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

Украина и Саудовская Аравия провели переговоры по развитию программы Grain from Ukraine, направленной на борьбу с глобальным голодом. Встреча с министром иностранных дел Саудовской Аравии стала важным шагом в укреплении сотрудничества между странами в сфере аграрной политики, внедрения климатических инноваций и реализации гуманитарных инициатив.

Центральной темой переговоров стало расширение программы Grain from Ukraine, которая теперь будет называться Food from Ukraine. Новая инициатива сосредоточится на гуманитарной помощи Сирии и странам Африки.

Расширение программы предусматривает не только увеличение объемов поставок украинской агропродукции, но и расширение ассортимента. Теперь помощь будет включать не только зерно, но и другие виды продовольствия, что позволит более эффективно бороться с голодом в кризисных регионах.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее отметила, что экспорт Украины в 2024 году вырос на 15,2%. Это стало возможным благодаря открытию черноморского зернового коридора.

В этом году мягкая зима в Одесской области привела к чередованию периодов восстановления и прекращения вегетации озимых культур. Такое явление способно негативно повлиять на зимостойкость растений, особенно в случае посевов, которые хорошо раскустились.