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Ціни на соняшник здивують — скільки коштують зернові у січні

25 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 25 січня 2025 року
Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні продовжують зростати ціни на більшість зернових культур, включаючи соняшник. Як зазначають аналітики, попри те, що виробники збільшили пропозицію соняшнику, його обсяг все ще залишається недостатнім для покриття потреб заводів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 25 січня 2025 року.

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Станом на 25 січня середня ціна соняшнику в Україні становить 25 760 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 25 cічня грудня 2025 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 25 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні досить відчутно зросла. Так, у п'ятницю, 17 січня, ціна цієї культури становила 24 647 грн за тонну, що було на рівні тижневого мінімуму. Далі вартість цієї культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. У п'ятницю, 24 січня, вартість тонни соняшнику в Україні сягнула свого тижневого максимуму — 25 760 грн. Така ціна на цю зернову культуру зафіксована й сьогодні.

Аналіз цін на соняшник в Україні на 24 січня 2025 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається на ринку зернових в Україні

Україна та Саудівська Аравія провели переговори щодо розвитку програми Grain from Ukraine, спрямованої на боротьбу з глобальним голодом.  Зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії стала важливим кроком у зміцненні співпраці між країнами у сфері аграрної політики, запровадження кліматичних інновацій та реалізації гуманітарних ініціатив.

Центральною темою переговорів стало розширення програми Grain from Ukraine, яка тепер називатиметься Food from Ukraine. Нова ініціатива зосередиться на гуманітарній допомозі Сирії та країнам Африки.

Розширення програми передбачає не лише збільшення обсягів постачання української агропродукції, а й розширення асортименту. Тепер допомога включатиме не лише зерно, а й інші види продовольства, що дозволить більш ефективно боротися із голодом у кризових регіонах.

Міністр економіки України Юлія Свириденко раніше наголосила, що експорт України у 2024 році зріс на 15,2%. Це стало можливим завдяки відкриттю чорноморського зернового коридору.

Цього року м'яка зима на Одещині призвела до чергування періодів відновлення та припинення вегетації озимих культур. Таке явище здатне негативно вплинути на зимостійкість рослин, особливо у випадку посівів, що добре розкустилися.

Україна зерно експорт зерна аграрії соняшник

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