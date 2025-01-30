Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 января 2025 года

Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последние дни в Украине существенно выросли цены на сою. Аналитики отмечают, что это прежде всего обусловлено сокращением предложения сырья.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 30 января 2025 года.

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По состоянию на 30 января средняя цена на сою в Украине составляет 18 328 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 30 января 2025 года. Фото: tripoli.land

В течение последних семи дней цены на сою в Украине росли несколько раз. Так, в среду, 22 января, ее цена составляла 17 937 грн за тонну. Это было недельным минимумом. В субботу, 25 января, эта культура подорожала до 17 960 грн и продержалась на этом уровне три дня. В среду, 29 января, цена сои достигла своего недельного максимума — 18 328 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

По данным Государственной таможенной службы, на 29 января 2025 года Украина экспортировала 25,353 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Из них 121 млн тонн было отгружено в январе текущего года.

Этот показатель превышает аналогичный объем прошлого года: на 30 января 2024 года общий объем отгрузок составлял 23,146 млн тонн, из которых 4,582 млн тонн были отправлены в январе.

С начала текущего сезона Украина экспортировала

пшеницы — 10,7 млн тонн;

ячменя — 2,064 млн тонн;

ржи — 10,8 тыс. тонн;

кукурузы — 12,166 млн тонн.

Напомним, в Украине также дорожает кукуруза. За последнюю неделю ее стоимость существенно выросла.

Также в Украине посевные площади в 2025 году останутся на уровне прошлого года. Однако аграрии планируют немного уменьшить площади под сою и увеличить их под кукурузу.