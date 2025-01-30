Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 января 2025 года

Цены на сою начали активно расти — стоимость зерновых в январе
В последние дни в Украине существенно выросли цены на сою. Аналитики отмечают, что это прежде всего обусловлено сокращением предложения сырья.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 30 января 2025 года.
По состоянию на 30 января средняя цена на сою в Украине составляет 18 328 грн за тонну вместе с НДС.
В течение последних семи дней цены на сою в Украине росли несколько раз. Так, в среду, 22 января, ее цена составляла 17 937 грн за тонну. Это было недельным минимумом. В субботу, 25 января, эта культура подорожала до 17 960 грн и продержалась на этом уровне три дня. В среду, 29 января, цена сои достигла своего недельного максимума — 18 328 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.
Какая ситуация в аграрном секторе Украины
По данным Государственной таможенной службы, на 29 января 2025 года Украина экспортировала 25,353 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Из них 121 млн тонн было отгружено в январе текущего года.
Этот показатель превышает аналогичный объем прошлого года: на 30 января 2024 года общий объем отгрузок составлял 23,146 млн тонн, из которых 4,582 млн тонн были отправлены в январе.
С начала текущего сезона Украина экспортировала
- пшеницы — 10,7 млн тонн;
- ячменя — 2,064 млн тонн;
- ржи — 10,8 тыс. тонн;
- кукурузы — 12,166 млн тонн.
Напомним, в Украине также дорожает кукуруза. За последнюю неделю ее стоимость существенно выросла.
Также в Украине посевные площади в 2025 году останутся на уровне прошлого года. Однако аграрии планируют немного уменьшить площади под сою и увеличить их под кукурузу.
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