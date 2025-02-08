Ціни на соняшник і зерно в Україні — огляд ринку станом на 8 лютого 2025 року

Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на соняшник в Україні впродовж останнього тижня переважно падали. Як зазначають аналітики, попит з боку переробників залишається високим, тому, попри падіння цін, підприємства готові надавати вигідні умови постачальникам.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 8 лютого 2025 року.

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Станом на 8 лютого середня ціна соняшнику в Україні становить 25 116 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 8 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні переважно падала. Так, у п'ятницю, 31 січня, ціна цієї культури становила 25 857 грн за тонну, що було на рівні тижневого максимуму. У вівторок, 4 лютого, вартість соняшнику впала до 25 154 грн. Наступного дня ціни зросли до 25 163 грн. У п'ятницю, 7 лютого, вартість тонни цієї агрокультури в Україні опинилась на тижневому мінімуму та становила 25 116 грн. Така ціна на соняшник зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається на ринку зернових в Україні

2024 року компанія "Нібулон", яка є лідером з експорту зерна в Україні, перерахувала 715 млн грн податків та зборів до державного та місцевих бюджетів. Ця сума на 75 млн грн перевищує показники попереднього року. За останні три роки, попри війну, компанія направила до бюджетів різних рівнів 2 млрд грн податків та зборів.

"Ці цифри відображають не лише економічні досягнення "Нібулону", а і його важливу соціальну роль. Завдяки відповідальному бізнесу країна отримує ресурси для відновлення та розвитку навіть у найскладніші періоди", — додали в компанії.

Після тривалого періоду середні ціни на кукурудзу в Україні також демонструють тенденцію до зниження. За словами експертів, це пов’язано з надмірною пропозицією на світових ринках, яка виникла через накопичення великих обсягів кукурудзи в українських портах.

На відміну від соняшнику та кукурудзи, вартість пшениці в Україні продовжує зростати. Аналітики відзначають, що протягом останнього тижня ціни на зерно підтримувалися обмеженою пропозицією.