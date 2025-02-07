Ціни на пшеницю та зерно в Україні станом на 7 лютого 2025 року: аналіз та тенденції

Збирання урожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні спостерігається подальше зростання вартості пшениці. За словами аналітиків ринку протягом тижня ціни на цю культуру підтримувались недостатньою кількістю пропозицій та активним попитом більшості споживачів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 7 лютого 2025 року.

Читайте також:

Станом на 7 лютого 2025 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 9 418 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом 7 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на пшеницю істотно зросли. Так, у четвер, 30 січня, тонна цієї агрокультури коштувала 9 273 грн, що становило тижневий мінімум. Протягом тижня ціни на пшеницю зростали або залишались на рівні попереднього дня. Свого максимального значення у 9 418 грн за тонну вартість цієї культури досягнула у четвер, 6 лютого. Така ціна пшениці зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається в аграрному секторі України

Кукурудза стала головним трендом сезону 2024 року. Про це повідомив Олександр Овсяник, директор агропромислового департаменту Agrotrade Group, на сторінці компанії у Facebook. Він зазначив, що минулого року кукурудза продемонструвала стабільні результати, мала високі базові показники та не вимагала додаткової обробки.

Щодо сої, то її посівні площі скоротяться. Це пов'язано з декількома причинами: частина полів буде переведена під вирощування кукурудзи, посуха 2024 року негативно вплинула на врожайність сої, а також на ринку відсутній дефіцит цієї культури через запаси, що ростуть.

Прогнози щодо пшениці залишаються стабільними, проте очікується дефіцит ріпаку. Посівні площі соняшника скоротяться через необхідність дотримання сівозміни.

Минулого тижня ціни на сою в Україні трохи знизилися. Фахівці вказують, що пропозиція цієї культури на ринку, як і раніше, обмежена, але запаси на підприємствах перебувають на прийнятному рівні та не викликають серйозних побоювань.

Після тривалого зростання середні ціни на кукурудзу також почали падати. Аналітики пов'язують це з надлишком пропозиції на зовнішніх ринках, викликаних великими залишками кукурудзи в українських портах.