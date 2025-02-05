Актуальні ціни на зернові культури в Україні станом на 5 лютого 2025 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні триває зростання цін на ячмінь. Аналітики зазначають, що ринок зараз формують обмежена пропозиція та сильний попит.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 5 лютого 2025 року.

Читайте також:

Станом на 5 лютого 2025 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 991 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 5 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість ячменю зросла майже на 90 гривень. Так, у вівторок, 28 січня, середня ціна тонни цієї культури становила 8 902 грн. Протягом семи днів ціна на ячмінь зростала, або залишалась на рівні попереднього дня. У вівторок, 4 лютого, вартість тонни цього виду зернових зросла до свого тижневого максимуму — 8 991 грн. Така ціна на цю культуру зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

У січні в Україні обсяг переробки сої збільшився до 260 тис. тонн, що на 4% більше, ніж у грудні. Зростання обумовлене тим, що деякі великі підприємства продовжили переробляти сою на тлі низької або практично нульової маржі при переробці соняшнику.

Проте маржа переробки сої також знижується через падіння вартості соєвого шроту. Це пов'язано з високою пропозицією на ринку та поступовим зростанням цін на сировину, що спричинене стримуванням продажів з боку аграріїв.

За період з вересня 2023 року до січня 2024 року в Україні було перероблено рекордні 1,1 млн тонн сої. Це на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону, та майже на 30% перевищує попередній максимум, зафіксований у вересні-січні 2019/20 маркетингового року (864 тис. тонн).

Крім того, в Україні після тривалого зростання середні ціни на кукурудзу трохи знизилися. На думку аналітиків, це пов'язано з надлишковими залишками зерна в портах, що призвело до перенасичення зовнішнього ринку пропозиціями українських експортерів.

Також в Україні продовжує зростати ціна на пшеницю. За минулий тиждень вартість цієї культури збільшилася на 1%.