Актуальные цены на зерновые культуры в Украине по состоянию на 5 февраля 2025 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжается рост цен на ячмень. Аналитики отмечают, что рынок сейчас формируют ограниченное предложение и сильный спрос.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень по состоянию на 5 февраля 2025 года.

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По состоянию на 5 февраля 2025 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 8 991 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине по состоянию на 5 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость ячменя выросла почти на 90 гривен. Так, во вторник, 28 января, средняя цена тонны этой культуры составляла 8 902 грн. В течение семи дней цена на ячмень росла, или оставалась на уровне предыдущего дня. Во вторник, 4 февраля, стоимость тонны этого вида зерновых выросла до своего недельного максимума — 8 991 грн. Такая цена на эту культуру зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какова ситуация в аграрном секторе Украины

В январе в Украине объем переработки сои увеличился до 260 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в декабре. Рост обусловлен тем, что некоторые крупные предприятия продолжили перерабатывать сою на фоне низкой или практически нулевой маржи при переработке подсолнечника.

Однако маржа переработки сои также снижается из-за падения стоимости соевого шрота. Это связано с высоким предложением на рынке и постепенным ростом цен на сырье, что вызвано сдерживанием продаж со стороны аграриев.

За период с сентября 2023 года по январь 2024 года в Украине было переработано рекордные 1,1 млн тонн сои. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, и почти на 30% превышает предыдущий максимум, зафиксированный в сентябре-январе 2019/20 маркетингового года (864 тыс. тонн).

Кроме того, в Украине после длительного роста средние цены на кукурузу немного снизились. По мнению аналитиков, это связано с избыточными остатками зерна в портах, что привело к перенасыщению внешнего рынка предложениями украинских экспортеров.

Также в Украине продолжает расти цена на пшеницу. За прошедшую неделю стоимость этой культуры увеличилась на 1%.