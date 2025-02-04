Ціни на зернові в Україні станом на 4 лютого 2025 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні після тривалого зростання дещо знизились середні ціни на кукурудзу. Аналітики зазначають, що залишки в портах призвели до перенасичення зовнішнього ринку пропозиціями з боку українських експортерів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 4 лютого 2025 року.

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Станом на 4 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 9 190 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 4 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

Після впевненного зростання вартість кукурудзи в Україні почала падати. Так, у понеділок, 27 січня, ціна цієї культури становила 9 179 грн за тонну. Це становило тижневий мінімум. Ціни на цей вид зернових зростали до суботи, 1 лютого. В цей день вартість тонни кукурудзи зросла до максимального за тиждень рівня — 9 194 грн. У понеділок, 3 лютого, ціна цієї агрокультури скоригувалась до 9 190 грн. Така вартість кукурудзи фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

У 2024 році аграрний сектор став лідером зі сплати акцизного податку серед виробників підакцизної продукції в Україні. До державного бюджету було перераховано 105,2 млрд грн, причому 85,9 млрд грн (81,7%) із цієї суми надійшло від української аграрної продукції.

"Податкові надходження – це основа фінансування оборони, відновлення інфраструктури та соціальних програм. І український агропромисловий комплекс вкотре довів свою ключову роль в економіці країни. Українські агровиробники – це не лише продовольча безпека, а й потужна підтримка економіки в найскладніші часи. Дякую всім, хто працює на перемогу та розвиток країни!" — наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Нагадаємо, висока активність імпортерів призводять до зростання цін на пшеницю в Україні. Вартість цього виду зернових останнім часом постійно зростає.

Також зростають ціни на сою. Це насамперед зумовлено скороченням пропозиції сировини.