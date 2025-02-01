Цены на подсолнечник и зерновые в Украине по состоянию на 1 февраля 2025 года

Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на подсолнечник в Украине в последние дни не отличались стабильностью. Как отмечают аналитики, падению цен на подсолнечник и продукты его переработки способствовало снижение цен на мировом рынке масел.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 1 февраля 2025 года.

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По состоянию на 1 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 857 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 1 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине была нестабильной. Так, в пятницу, 24 января, цена этой культуры составляла 25 760 грн за тонну, что было на уровне недельного минимума. В среду, 29 января, стоимость этой культуры достигла недельного максимума — 25 933 грн. На следующий день цены скорректировались до 25 460 грн. В пятницу, 31 января, стоимость тонны подсолнечника в Украине снова начала расти и составила 25 587 грн. Такая цена на эту зерновую культуру зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины представило Европейскому Союзу новый подход к экспорту украинской агропродукции. По словам министра Виталия Коваля, предложенный механизм предусматривает четкий график поставок, что сделает экспорт более стабильным и предсказуемым.

Эта инициатива направлена на урегулирование напряженности, возникшей в последние годы между Украиной и странами ЕС из-за значительного роста объемов украинского агроэкспорта. Введение графика поставок позволит сбалансировать интересы украинских производителей и европейских фермеров, способствуя стабильности рынка и предотвращая чрезмерное давление на него.

Министр также отметил, что существует угроза отмены автономных торговых преференций, предоставленных Украине ЕС в условиях войны. В связи с этим диверсификация экспорта становится одной из ключевых задач министерства на текущий год.

Глобальное потепление может предоставить украинским фермерам новые возможности. Благодаря климатическим изменениям может стать реальным выращивание субтропических культур и сбор третьего урожая зерновых.

Между тем в январе на украинском рынке продолжается рост цен на пшеницу. Эксперты отмечают, что на подорожание этой культуры влияет высокая активность импортеров и аналогичная динамика цен на смежных рынках.