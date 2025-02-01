Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 1 лютого 2025 року

Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на соняшник в Україні останніми днями не відрізнялися стабільністю. Як зазначають аналітики, падінню цін на соняшник та продукти його переробки сприяло зниження цін на світовому ринку олій.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 1 лютого 2025 року.

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Станом на 1 лютого середня ціна соняшнику в Україні становить 25 857 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 1 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні була нестабільною. Так, у п'ятницю, 24 січня, ціна цієї культури становила 25 760 грн за тонну, що було на рівні тижневого мінімуму. У середу, 29 січня, вартість цієї культури сягнула тижневого максимуму — 25 933 грн. Наступного дня ціни скоригувалися до 25 460 грн. У п'ятницю, 31 січня, вартість тонни соняшнику в Україні знову почала зростати та становила 25 587 грн. Така ціна на цю зернову культуру зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається на ринку зернових в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства України представило Європейському Союзу новий підхід до експорту української агропродукції. За словами міністра Віталія Коваля, запропонований механізм передбачає чіткий графік поставок, що зробить експорт більш стабільним та передбачуваним.

Ця ініціатива спрямована на врегулювання напруженості, що виникла останніми роками між Україною та країнами ЄС через значне зростання обсягів українського агроекспорту. Запровадження графіку поставок дозволить збалансувати інтереси українських виробників та європейських фермерів, сприяючи стабільності ринку та запобігаючи надмірному тиску на нього.

Міністр також наголосив, що існує загроза скасування автономних торгових преференцій, наданих Україні ЄС в умовах війни. Через це диверсифікація експорту стає одним із ключових завдань міністерства на поточний рік.

Глобальне потепління може надати українським фермерам нові можливості. Завдяки кліматичним змінам може стати реальним вирощування субтропічних культур та збір третього врожаю зернових.

Тим часом у січні на українському ринку продовжується зростання цін на пшеницю. Експерти зазначають, що на подорожчання цієї культури впливає висока активність імпортерів та аналогічна динаміка цін на суміжних ринках.