Ціни на зернові в Україні станом на 31 січня 2025 року

Збирання урожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У січні в Україні спостерігається подальше зростання цін на пшеницю. Експерти зазначають, що підтримку цінам на цю культуру надає висока активність імпортерів та аналогічна цінова тенденція на суміжних ринках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 31 січня 2025 року.

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Станом на 31 січня 2025 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 9 273 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом 31 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на пшеницю зросли на 1%. Так, у четвер, 23 січня, тонна цієї агрокультури коштувала 9 181 грн, що становило тижневий мінімум. Починаючи з понеділка, 27 січня, ціна на пшеницю зростала кожного дня. Свого максимального значення у 9 273 грн за тонну вартість цієї культури досягнула у четвер, 30 січня. Така ціна пшениці зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається в аграрному секторі України

За словами комерційного директора ГК Alebor Group Миколи Махневича, найбільш прибутковою культурою в наступному сезоні буде кукурудза.

"Кукурудза завжди маржинальна, однак є ризики, що вона висохне. Проста річ: для того, щоб зібрати 6 т/га пшениці, треба дуже постаратися, а для того, щоб зібрати 5 т/га кукурудзи, в принципі, нічого робити не треба, а ціна в них при продажі фактично однакова", — зазначив Махневич.

Він також зазначив, що вирощування ріпаку — це постійна лотерея: від посіву до збору врожаю, коли існує ризик втрати зерна.

В Україні продовжується зростання цін на основні зернові культури, включаючи соняшник. Попри збільшення обсягів пропозиції від виробників, його кількість досі недостатня для повного задоволення потреб переробних підприємств.

Подорожчання кукурудзи експерти пов'язують із високою активністю як на внутрішньому ринку, так і з боку іноземних покупців. Ціни на цю зернову культуру стабільно зростають протягом усього січня.