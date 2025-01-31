Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 января 2025 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В январе в Украине наблюдается дальнейший рост цен на пшеницу. Эксперты отмечают, что поддержку ценам на данную культуру оказывает высокая активность импортеров и аналогичная ценовая тенденция на смежных рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 31 января 2025 года.

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По состоянию на 31 января 2025 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 9 273 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине по состоянию 31 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на пшеницу выросли на 1%. Так, в четверг, 23 января, тонна этой агрокультуры стоила 9 181 грн, что составляло недельный минимум. Начиная с понедельника, 27 января, цена на пшеницу росла каждый день. Своего максимального значения в 9 273 грн за тонну стоимость этой культуры достигла в четверг, 30 января. Такая цена пшеницы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в аграрном секторе Украины

По словам коммерческого директора ГК Alebor Group Николая Махневича, наиболее прибыльной культурой в следующем сезоне будет кукуруза.

"Кукуруза всегда маржинальна, однако есть риски, что она высохнет. Простая вещь: для того, чтобы собрать 6 т/га пшеницы, надо очень постараться, а для того, чтобы собрать 5 т/га кукурузы, в принципе, ничего делать не надо, а цена у них при продаже фактически одинаковая", — отметил Махневич.

Он также отметил, что выращивание рапса — это постоянная лотерея: от посева до сбора урожая, когда существует риск потери зерна.

В Украине продолжается рост цен на основные зерновые культуры, включая подсолнечник. Несмотря на увеличение объемов предложения от производителей, его количество до сих пор недостаточно для полного удовлетворения потребностей перерабатывающих предприятий.

Подорожание кукурузы эксперты связывают с высокой активностью как на внутреннем рынке, так и со стороны иностранных покупателей. Цены на эту зерновую культуру стабильно растут в течение всего января.