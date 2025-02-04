Цены на зерновые в Украине по состоянию на 4 февраля 2025 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине после длительного роста несколько снизились средние цены на кукурузу. Аналитики отмечают, что остатки в портах привели к перенасыщению внешнего рынка предложениями со стороны украинских экспортеров.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 4 февраля 2025 года.

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По состоянию на 4 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 9 190 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 4 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

После уверенного роста стоимость кукурузы в Украине начала падать. Так, в понедельник, 27 января, цена этой культуры составляла 9 179 грн за тонну. Это составляло недельный минимум. Цены на этот вид зерновых росли до субботы, 1 февраля. В этот день стоимость тонны кукурузы выросла до максимального за неделю уровня — 9 194 грн. В понедельник, 3 февраля, цена этой агрокультуры скорректировалась до 9 190 грн. Такая стоимость кукурузы фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какова ситуация в аграрном секторе Украины

В 2024 году аграрный сектор стал лидером по уплате акцизного налога среди производителей подакцизной продукции в Украине. В государственный бюджет было перечислено 105,2 млрд грн, причем 85,9 млрд грн (81,7%) из этой суммы поступило от украинской аграрной продукции.

"Налоговые поступления - это основа финансирования обороны, восстановления инфраструктуры и социальных программ. И украинский агропромышленный комплекс в очередной раз доказал свою ключевую роль в экономике страны. Украинские агропроизводители — это не только продовольственная безопасность, но и мощная поддержка экономики в самые сложные времена. Спасибо всем, кто работает на победу и развитие страны!" — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Напомним, высокая активность импортеров приводят к росту цен на пшеницу в Украине. Стоимость этого вида зерновых в последнее время постоянно растет.

Также растут цены на сою. Это прежде всего обусловлено сокращением предложения сырья.