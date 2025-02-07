Цены на пшеницу и зерно в Украине по состоянию на 7 февраля 2025 года: анализ и тенденции

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине наблюдается дальнейший рост стоимости пшеницы. По словам аналитиков рынка в течение недели цены на эту культуру поддерживались недостаточным количеством предложений и активным спросом большинства потребителей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 7 февраля 2025 года.

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По состоянию на 7 февраля 2025 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 9 418 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине по состоянию на 7 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на пшеницу существенно выросли. Так, в четверг, 30 января, тонна этой агрокультуры стоила 9 273 грн, что составляло недельный минимум. В течение недели цены на пшеницу росли или оставались на уровне предыдущего дня. Своего максимального значения в 9 418 грн за тонну стоимость этой культуры достигла в четверг, 6 февраля. Такая цена пшеницы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в аграрном секторе Украины

Кукуруза стала главным трендом сезона 2024 года. Об этом сообщил Александр Овсяник, директор агропромышленного департамента Agrotrade Group, на странице компании в Facebook. Он отметил, что в прошлом году кукуруза продемонстрировала стабильные результаты, имела высокие базовые показатели и не требовала дополнительной обработки.

Что касается сои, то ее посевные площади сократятся. Это связано с несколькими причинами: часть полей будет переведена под выращивание кукурузы, засуха 2024 года негативно повлияла на урожайность сои, а также на рынке отсутствует дефицит этой культуры из-за растущих запасов.

Прогнозы по пшенице остаются стабильными, однако ожидается дефицит рапса. Посевные площади подсолнечника сократятся из-за необходимости соблюдения севооборота.

На прошлой неделе цены на сою в Украине немного снизились. Специалисты указывают, что предложение этой культуры на рынке по-прежнему ограничено, но запасы на предприятиях находятся на приемлемом уровне и не вызывают серьезных опасений.

После длительного роста средние цены на кукурузу также начали падать. Аналитики связывают это с избытком предложения на внешних рынках, вызванных большими остатками кукурузы в украинских портах.