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В феврале дешевеет подсолнечник — что происходит на рынке зерна

8 февраля 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на подсолнечник и зерно в Украине - обзор рынка по состоянию на 8 февраля 2025 года
Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цены на подсолнечник в Украине в течение последней недели преимущественно падали. Как отмечают аналитики, спрос со стороны переработчиков остается высоким, поэтому, несмотря на падение цен, предприятия готовы предоставлять выгодные условия поставщикам.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 8 февраля 2025 года.

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По состоянию на 8 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 116 грн за тонну вместе с НДС.

Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 8 лютого грудня 2025 року
Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 8 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине преимущественно падала. Так, в пятницу, 31 января, цена этой культуры составляла 25 857 грн за тонну, что было на уровне недельного максимума. Во вторник, 4 февраля, стоимость подсолнечника упала до 25 154 грн. На следующий день цены выросли до 25 163 грн. В пятницу, 7 февраля, стоимость тонны этой агрокультуры в Украине оказалась на недельном минимуме и составила 25 116 грн. Такая цена на подсолнечник зафиксирована и сегодня.

Аналіз цін на соняшник в Україні на 8 лютого 2025 року
Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

В 2024 году компания "Нибулон", которая является лидером по экспорту зерна в Украине, перечислила 715 млн грн налогов и сборов в государственный и местные бюджеты. Эта сумма на 75 млн грн превышает показатели предыдущего года. За последние три года, несмотря на войну, компания направила в бюджеты разных уровней 2 млрд грн налогов и сборов.

"Эти цифры отражают не только экономические достижения "Нибулона", но и его важную социальную роль. Благодаря ответственному бизнесу страна получает ресурсы для восстановления и развития даже в самые сложные периоды", — добавили в компании.

После длительного периода средние цены на кукурузу в Украине также демонстрируют тенденцию к снижению. По словам экспертов, это связано с избыточным предложением на мировых рынках, которое возникло из-за накопления больших объемов кукурузы в украинских портах.

В отличие от подсолнечника и кукурузы, стоимость пшеницы в Украине продолжает расти. Аналитики отмечают, что в течение последней недели цены на зерно поддерживались ограниченным предложением.

 

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