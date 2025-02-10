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Пшениця залишається у трендах — скільки коштує тонна зерна

10 лютого 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на пшеницю 2025 — за скільки можна продати тонну 10 лютого
Чоловік тримає в руках колоски зерна. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати з початком 2025 року Попит на культуру теж зберігається на високому рівні.

Про це повідомляють експерти Spike Brokers.

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Зазначається, що найдинамічніше здорожчання відбувається у сегменті фуражної зернової, що призводить до скорочення спреду між продовольчою та фуражною пшеницею до 6-8 дол.

"Покупці не просто активно продають зерно з поставкою в березні-травні, але й нарощують форвардні контракти на новий урожай із відвантаженням у жовтні-листопаді, що свідчить про позитивні очікування ринку щодо майбутнього сезону", — кажуть експерти.

Скільки у середньому коштує тонна пшениці 

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна зерна станом на 10 лютого коштує, у середньому, 9 404 грн. Це найвищий середній показник,  який ффікувався  цього тижня.

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Скриншот. Фото: Tripoli. land

Так, 2 та 3 лютого ціни на пшеницю трималися на рівні 9 307 грн/т, однак з 4 числа зерно почало дорожчати. 

Тим часом нагадаємо,  що на внутрішньому аграрному ринку України почала дешевшати кукурдза. Аналітики вважають, що ціни змнюються, оскільки в портах є вликі залшки зерна. 

Також ми писали про подорожчання сої. Це насамперед зумовлено скороченням пропозиції сировини.

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