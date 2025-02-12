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Що відбувається на ринку зерна — ціни на ячмінь у лютому дивують

12 лютого 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Зерновий ринок України: актуальні ціни на зернові культури та ячмінь станом на 12 лютого 2025 року
Збирання врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні почалось падіння цін на ячмінь. Аналітики зазначають, що підтримку цінам раніше надавали активний попит переробних та тваринницьких компаній.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 12 лютого 2025 року.

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Станом на 12 лютого 2025 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 9 013 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 12 лютого 2025 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 12 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість ячменю була нестабільною. Так, у вівторок, 28 січня, середня ціна тонни цієї культури становила 8 991 грн. У суботу, 8 лютого, вартість тонни цього виду зернових зросла до свого тижневого максимуму — 9 026 грн. Втім, у вівторок, 11 лютого, ціни на ячмінь почали падати. Наразі ціна цієї культури фіксується на рівні 9 013 грн.

Ціни на зернові в Україні станом на 12 лютого 2025 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Станом на 10 лютого 2025 року з початку 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 26,552 млн тонн зернових та зернобобових культур. З цього обсягу 861 тис. тонн було відвантажено від початку лютого.

Це суттєво відрізняється від показників минулого роком. На 12 лютого 2024 року загальний обсяг експорту становив 25,523 млн тонн, з яких у лютому було відвантажено 1,647 млн тонн. Таким чином, цьогорічний лютневий експорт зерна вдвічі менший.

З початку поточного сезону за кордон відправлено:

  • пшениці — 11,092 млн тонн (у 2023/24 МР — 9,969 млн тонн);
  • ячменю — 2,079 млн тонн (1,466 млн тонн);
  • жита — 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн);
  • кукурудзи — 12,948 млн тонн (13,822 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна станом на 10 лютого оцінюється у 44,7 тис. тонн, що менше, ніж у минулому сезоні (69,7 тис. тонн). Зокрема, обсяг експорту пшеничного борошна склав 41,2 тис. тонн проти 66 тис. тонн у 2023/24 маркетинговому році.

В останні дні в Україні також спостерігається зниження цін на кукурудзу. За даними аналітиків, цей вид зернових активно реалізується як у напрямку портів, так і на західному кордоні.

Крім того, подешевшала соя. Експерти зазначають, що загальний обсяг пропозиції залишається обмеженим, проте рівень запасів на підприємствах не викликає критичних побоювань.

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