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Что происходит на рынке зерна — цены на ячмень в феврале удивляют

12 февраля 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Зерновой рынок Украины: актуальные цены на зерновые культуры и ячмень по состоянию на 12 февраля 2025 года
Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине началось падение цен на ячмень. Аналитики отмечают, что поддержку ценам ранее оказывали активный спрос перерабатывающих и животноводческих компаний.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень по состоянию на 12 февраля 2025 года.

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По состоянию на 12 февраля 2025 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 9 013 грн за тонну вместе с НДС.

Ціни на зернові в Україні станом на 12 лютого 2025 року
Средняя цена на ячмень в Украине по состоянию на 12 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость ячменя была нестабильной. Так, во вторник, 28 января, средняя цена тонны этой культуры составляла 8 991 грн. В субботу, 8 февраля, стоимость тонны этого вида зерновых выросла до своего недельного максимума — 9 026 грн. Впрочем, во вторник, 11 февраля, цены на ячмень начали падать. Сейчас цена этой культуры фиксируется на уровне 9 013 грн.

Ціни на зернові в Україні станом на 12 лютого 2025 року
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какова ситуация в аграрном секторе Украины

По состоянию на 10 февраля 2025 года с начала 2024/25 маркетингового года Украина экспортировала 26,552 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из этого объема 861 тыс. тонн было отгружено с начала февраля.

Это существенно отличается от показателей прошлого года. На 12 февраля 2024 года общий объем экспорта составил 25,523 млн тонн, из которых в феврале было отгружено 1,647 млн тонн. Таким образом, нынешний февральский экспорт зерна в этом году вдвое меньше.

С начала текущего сезона за границу отправлено:

  • пшеницы — 11,092 млн тонн (в 2023/24 МГ — 9,969 млн тонн);
  • ячменя — 2,079 млн тонн (1,466 млн тонн);
  • ржи — 10,8 тыс. тонн (1 тыс. тонн);
  • кукурузы — 12,948 млн тонн (13,822 млн тонн).

Общий экспорт украинской муки по состоянию на 10 февраля оценивается в 44,7 тыс. тонн, что меньше, чем в прошлом сезоне (69,7 тыс. тонн). В частности, объем экспорта пшеничной муки составил 41,2 тыс. тонн против 66 тыс. тонн в 2023/24 маркетинговом году.

В последние дни в Украине также наблюдается снижение цен на кукурузу. По данным аналитиков, этот вид зерновых активно реализуется как в направлении портов, так и на западной границе.

Кроме того, подешевела соя. Эксперты отмечают, что общий объем предложения остается ограниченным, однако уровень запасов на предприятиях не вызывает критических опасений.

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