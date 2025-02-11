Цены на кукурузу и зерно в Украине: рыночные тренды и анализ по состоянию на 11 февраля 2025 года

Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последние дни цены на кукурузу в Украине немного снизились. По словам аналитиков этот вид зерновых активно торговался как в направлении портов, так и на западной границе.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 11 февраля 2025 года.

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По состоянию на 11 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 9 181 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 11 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За неделю цены на кукурузу в Украине незначительно снизились. Так, в понедельник, 3 февраля, цена этой культуры составляла 9 190 грн за тонну. Это составляло недельный максимум. За 7 дней стоимость кукурузы в среднем колебалась в коридоре от 9 190 грн до 9 180 грн. В понедельник, 10 февраля, цена этой агрокультуры равнялась 9 181 грн. Такая стоимость кукурузы фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какова ситуация в аграрном секторе Украины

Если после окончания действия автономных торговых мер экспорт агропродукции в Европейский Союз изменится, объем поставок пшеницы на этот рынок может снизиться с нынешних 6 млн тонн до 1 млн тонн. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"Мы надеемся, что в сезоне-2024/2025 пшеницы продадим в Европейский Союз где-то около 6 млн тонн. Есть такие слухи, что с 6 июня 2025 года существуют соглашения, если не будут задействованы те же механизмы, то мы сможем экспортировать по квоте только 1 млн тонн. Тогда для 5 млн тонн нам придется искать другие рынки", — сказал он.

При этом он отметил конструктивную позицию Министерства аграрной политики и продовольствия, а также аграрных политиков, которые работают над поиском новых рынков сбыта для украинской продукции, включая страны Африки. По его мнению, даже при введении ограничений со стороны Европейской Комиссии весь урожай будет реализован.

Говоря о других зерновых культурах, Горбачев выразил уверенность, что ограничения на них не распространятся. Он также считает, что никаких запретов на закупку украинских сои, шротов и подсолнечника в ЕС не будет.

Напомним, Владимир Зеленский предостерег, что РФ намерена захватить одесские порты. Президент подчеркнул, что российские оккупанты стремятся заблокировать экспорт зерна из Украины и разрушить экономику, сделав зависимыми от себя не только украинские порты, но и мировой рынок аграрной продукции.

Также мы сообщали, что цены на пшеницу в Украине продолжают расти с началом 2025 года. Спрос на эту культуру также остается на высоком уровне.