Ціни на кукурудзу та зерно в Україні: ринкові тренди та аналіз станом на 11 лютого 2025 року

Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останніми днями ціни на кукурудзу в Україні трохи знизились. За словами аналітиків цей вид зернових активно торгувався як у напрямі портів, так і на західному кордоні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 11 лютого 2025 року.

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Станом на 11 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 9 190 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 11 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За тиждень ціни на кукурудзу в Україні незначно знизились. Так, у понеділок, 3 лютого, ціна цієї культури становила 9 190 грн за тонну. Це становило тижневий максимум. За 7 днів вартість кукурудзи в середньому коливалась у коридорі від 9 190 грн до 9 180 грн. У понеділок, 10 лютого, ціна цієї агрокультури дорівнювала 9 181 грн. Така вартість кукурудзи фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Якщо після закінчення дії автономних торгових заходів експорт агропродукції до Європейського Союзу зміниться, обсяг постачання пшениці на цей ринок може знизитися з нинішніх 6 млн тонн до 1 млн тонн. Про це заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

"Ми сподіваємось, що у сезоні-2024/2025 пшениці продамо в Європейський Союз десь близько 6 млн тонн. Є такі чутки, що з 6 червня 2025 року існують угоди, якщо не будуть задіяні ті самі механізми, то ми зможемо експортувати по квоті лише 1 млн тонн. Тоді для 5 млн тонн нам доведеться шукати інші ринки", — сказав він.

При цьому він наголосив на конструктивній позиції Міністерства аграрної політики та продовольства, а також аграрних політиків, які працюють над пошуком нових ринків збуту для української продукції, включаючи країни Африки. На його думку, навіть за введення обмежень з боку Європейської Комісії весь урожай буде реалізований.

Говорячи про інші зернові культури, Горбачов висловив упевненість, що обмеження на них не поширяться. Він також вважає, що ніяких заборон на закупівлю українських сої, шротів та соняшника у ЄС не буде.

Нагадаємо, Володимир Зеленський застеріг, що РФ має намір захопити одеські порти. Президент наголосив, що російські окупанти прагнуть заблокувати експорт зерна з України та зруйнувати економіку, зробивши залежними від себе не лише українські порти, а й світовий ринок аграрної продукції.

Також ми повідомляли, що ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати з початком 2025 року. Попит на цю культуру також залишається на високому рівні.