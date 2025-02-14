Актуальні ціни на пшеницю та зерно в Україні станом на 14 лютого 2025 року: огляд ринку та прогнози

Збирання урожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжує зростати вартість пшениці. За словами аналітиків попит на цю культуру залишається високим і покупці готові збільшувати ціни, щоб забезпечити необхідні обсяги.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 14 лютого 2025 року.

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Станом на 14 лютого 2025 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 9 478 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом 15 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на пшеницю знову зросли. Так, у четвер, 6 лютого, тонна цієї агрокультури коштувала 9 418 грн, що становило тижневий мінімум. Протягом тижня ціни на пшеницю переважно зростали. Невелике падіння відбулось у вівторок, 11 лютого. Свого максимального значення у 9 478 грн за тонну вартість цієї культури сягнула у четвер, 13 лютого. Така ціна пшениці зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається в аграрному секторі України

Курс акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку торгів у четвер, 13 лютого, підскочив на 13,29%. Таке зростання зумовлене новинами про початок мирних переговорів між президентом США Дональдом Трампом, лідерами Росії та України — Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

За даними біржі, акції компанії-виробника молочної продукції Milkiland зросли на 12,11%, а найбільший український виробник цукру "Астарта" показав зростання на 5,36%. Агрохолдинги "Агротон" та ІМК, що мають землі поблизу лінії фронту, зміцнилися на 4,85%.

Крім того, акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", що не входять до індексу через низьку free-float (кількість акцій компанії, які доступні для торгівлі на відкритому ринку), подорожчали на 7,91%.

Останніми днями в Україні відзначається різке зростання цін на сою. На думку аналітиків, ця культура буде й надалі мати попит на європейському ринку, де щорічне споживання сої складає близько 15–16 мільйонів тонн.

На відміну від пшениці та сої, ціни на кукурудзу в Україні демонструють невелике зниження. Однак зерно продовжує активно продаватись як через порти, так і на західному кордоні країни.