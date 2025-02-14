Актуальные цены на пшеницу и зерно в Украине по состоянию на 14 февраля 2025 года: обзор рынка и прогнозы

Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжает расти стоимость пшеницы. По словам аналитиков спрос на эту культуру остается высоким и покупатели готовы увеличивать цены, чтобы обеспечить необходимые объемы.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 14 февраля 2025 года.

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По состоянию на 14 февраля 2025 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 9 478 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине по состоянию 15 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на пшеницу снова выросли. Так, в четверг, 6 февраля, тонна этой агрокультуры стоила 9 418 грн, что составляло недельный минимум. В течение недели цены на пшеницу преимущественно росли. Небольшое падение произошло во вторник, 11 февраля. Своего максимального значения в 9 478 грн за тонну стоимость этой культуры достигла в четверг, 13 февраля. Такая цена пшеницы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в аграрном секторе Украины

Курс акций агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала торгов в четверг, 13 февраля, подскочил на 13,29%. Такой рост обусловлен новостями о начале мирных переговоров между президентом США Дональдом Трампом, лидерами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По данным биржи, акции компании-производителя молочной продукции Milkiland выросли на 12,11%, а крупнейший украинский производитель сахара "Астарта" показал рост на 5,36%. Агрохолдинги "Агротон" и ИМК, имеющие земли вблизи линии фронта, укрепились на 4,85%.

Кроме того, акции крупнейшего украинского производителя масла "Кернел", не входящие в индекс из-за низкого free-float (количество акций компании, которые доступны для торговли на открытом рынке), подорожали на 7,91%.

В последние дни в Украине отмечается резкий рост цен на сою. По мнению аналитиков, эта культура будет и в дальнейшем пользоваться спросом на европейском рынке, где ежегодное потребление сои составляет около 15-16 миллионов тонн.

В отличие от пшеницы и сои, цены на кукурузу в Украине демонстрируют небольшое снижение. Однако зерно продолжает активно продаваться как через порты, так и на западной границе страны.