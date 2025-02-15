Анализ рынка подсолнечника и зерна в Украине в феврале: цены и тенденции

Цены на подсолнечник растут — изменения на рынке зерна в феврале
После небольшого падения в Украине вновь начали расти цены на подсолнечник. По словам аналитиков, основными факторами, влияющими на рынок этой культуры, остаются колебания цен на экспортном направлении и низкие темпы сбыта сырья.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 15 февраля 2025 года.
По состоянию на 15 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 190 грн за тонну вместе с НДС.
Что происходит на рынке зерновых в Украине
Группа "Агротрейд" в 2024 году собрала более 236 тысяч тонн зерновых и масличных культур. По словам директора директора агропромышленного департамента компании Александра Овсяника, наибольшие потери урожайности в прошлом году понесла соя, главным образом из-за засухи.
"В целом аномальные погодные условия сказались на всех культурах, однако мы довольны итогами сезона. Рапс и кукуруза даже превзошли прогнозируемые показатели, а урожайность подсолнечника и пшеницы осталась в пределах плана", — добавил Овсяник.
Общий объем урожая с полей в 2024 году составил:
- пшеница — 95,5 тыс. тонн;
- кукуруза — 53 тыс. тонн;
- озимый рапс — 38,3 тыс. тонн;
- подсолнечник — 36,6 тыс. тонн;
- соя — почти 13 тыс. тонн;
- конопля — 96 тонн;
- ячмень — почти 78 тонн.
В Украине продолжают дорожать зерновые культуры. Цены на пшеницу также выросли за последнюю неделю.
Кроме того, стремительно дорожает соя. По словам аналитиков эта культура будет продолжать пользоваться стабильным спросом в Европе.
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