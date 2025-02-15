Анализ рынка подсолнечника и зерна в Украине в феврале: цены и тенденции

Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

После небольшого падения в Украине вновь начали расти цены на подсолнечник. По словам аналитиков, основными факторами, влияющими на рынок этой культуры, остаются колебания цен на экспортном направлении и низкие темпы сбыта сырья.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 15 февраля 2025 года.

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По состоянию на 15 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 190 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 15 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За последние 7 дней цены на подсолнечник в Украине были нестабильными. Так, в пятницу, 7 февраля, цена этой культуры составляла 25 116 грн за тонну В понедельник, 10 февраля, стоимость подсолнечника упала до недельного минимума — 24 976 грн. Впрочем, в пятницу, 14 февраля, стоимость тонны этой агрокультуры в Украине оказалась уже на недельном максимуме и составила 25 190 грн. Такая цена на подсолнечник зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

Группа "Агротрейд" в 2024 году собрала более 236 тысяч тонн зерновых и масличных культур. По словам директора директора агропромышленного департамента компании Александра Овсяника, наибольшие потери урожайности в прошлом году понесла соя, главным образом из-за засухи.

"В целом аномальные погодные условия сказались на всех культурах, однако мы довольны итогами сезона. Рапс и кукуруза даже превзошли прогнозируемые показатели, а урожайность подсолнечника и пшеницы осталась в пределах плана", — добавил Овсяник.

Общий объем урожая с полей в 2024 году составил:

пшеница — 95,5 тыс. тонн;

кукуруза — 53 тыс. тонн;

озимый рапс — 38,3 тыс. тонн;

подсолнечник — 36,6 тыс. тонн;

соя — почти 13 тыс. тонн;

конопля — 96 тонн;

ячмень — почти 78 тонн.

В Украине продолжают дорожать зерновые культуры. Цены на пшеницу также выросли за последнюю неделю.

Кроме того, стремительно дорожает соя. По словам аналитиков эта культура будет продолжать пользоваться стабильным спросом в Европе.