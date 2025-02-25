Квоти на українську агопродукцію в Євросоюз у 2025 році — чи відновлять довоєнні обмеження

Врожай пшениці в одному з українських регіонів. Фото: УНІАН

Міністри сільського господарства з Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини просять Європейську комісію (ЄК) відновити довоєнні квоти на агропродукцію, яка постачається в Європу з України. Регламент Європейського Союзу, за яким регулюється український імпорт, діє до червня 2025 року.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

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За його словами, чотири держави ЄС захищають "інтереси фермерів та їхні засоби до існування, яким загрожує українська сільськогосподарська продукція".

"Європейська комісія має знайти довгострокове рішення, щоби подолати ринкові труднощі, які виникли через українську сільськогосподарську продукцію. У спільному листі ми закликали комісію повернутися до довоєнних квот, запровадити захисні заходи щодо сільськогосподарської продукції та запровадити автоматичний захист та індивідуальні квоти на регіональній основі для прикордонних держав-членів", — написав угорський міністр.

Надь також сказав, що Угорщина не планує скасовувати обмеження щодо імпорту української агропродукції. Це потрібно, на думку політика, для захисту угорських фермерів.

"Ми солідарні з Україною, але ми захистимо засоби до існування та конкурентоспроможність фермерів", — підкреслив Надь.

Експорт агропродукції з України

На початку 2025 року міністр агропромисловості повідомив, скільки грошей заробила наша держава, продаючи за кордон свою агропромислову продукцію. Так, за даними міністра, сума є рекордною — 24 млрд доларів у 2024 році.

За словами Коваля, одне з ключових завдань зараз — це забезпечити безперешкодний експорт зерна та іншої продукції через суходіл.

Нагадаємо, деякі агрокультури в Україні можуть зникнути назавжди через занадто теплі зими. Наприклад, фермерам невигідно сіяти культури, які легко виходять зі стану вимушеного спокою.

Також ми писали про вартість зерна у лютому. Ситуація на агроринку змінюється щодня.