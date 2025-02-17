Ціни на зерно у лютому 2025 — скільки коштує тонна пшениці

Колоски зерна у руці фермера. Фото: УНІАН

На українському агроринку у лютому зберігається торгова активність, тим часом трейдери продовжують скорочувати обсяги закупівельних програм. Усе через те, що скорочуються запаси зерна, а виробники не надто активно працюють над поданням пропозицій.

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Ситуація на аграрному ринку у лютому

При цьому, як зазначають аналітики, Україна на початку 2025 року продовжує активно відправляти зерно за кордон. Так, у січні та лютому основними експортними ринками для української пшениці в поточному сезоні стали:

Іспанія — 2,5 млн т;

Індонезія — 1,5 млн т;

Єгипет — 0,9 млн т.

Водночас об'єм експорту української пшениці у лютому прискорився та за перші 12 днів становив 540 тис. т, що поступається січневим 831 тис. т.

Ціни на зерно — скільки коштує тонна пшениці

Упродовж минулого тижня на вітчизняному ринку пшениці домінувала підвищена цінова динаміка. Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, з 19 по 17 лютого тонна пшениці, у середньому подорожчала на 47 грн.

Скриншот. Фото: Tripoli.land

Так, якщо 9 числа тонну зерна можна було продати за 9 464 грн, то вже 17 лютого вартість зросла до 9 511 грн/тонаю.

Нагадаємо, що кліматичні зміни, які в останнє десятиліття спостерігаються в усіх країнах світу призвели до того, що в Україні почали вирощувати екзотичні культури. Так, садоводи-аматори на Півдні України та на Закарпатті успішно вирощують мигдаль, фісташку та інжир.

Також ми розповідали, що деякі агрокультури в Україні опинилися на межі зникнення через занадто теплі зими. Наприклад, фермерам невигідно сіяти культури, які легко виходять зі стану вимушеного спокою.